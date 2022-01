Adriano “El Emperador” es arrestado por conducir sin carnet y problemas de alcoholemia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El ex futbolista brasileño Adriano, también conocido como ‘El Emperador’, fue detenido luego de tener problemas con la Policía de Brasil cuando se trasladaba en su vehículo por Río de Janeiro. El Emperador tenía el carnet de conducir vencido y se negó a hacer la prueba de alcoholemia.

Los agentes policiales no le confiscaron el vehículo, y le permitieron que tuviera un conductor designado, que estuviera habilitado y en condiciones para irse con el ex delantero brasileño. Ahora deberá esperar alguna sanción económica por circular con el carro sin un carnet vigente.

Esto suma un nuevo episodio en la trayectoria de un Adriano, que tiene varios episodios vinculados al alcoholismo y las autoridades.

La caída de “El Emperador”

Adriano sufrió la pérdida de su padre mientras era delantero del Inter de Milán y desde allí no volvió a ser el mismo. “Sólo yo sé cuánto sufrí. La muerte de mi padre me dejó un vacío enorme, acabé sintiéndome muy solo y me aislé cuando murió. Fue lo peor. Me vi solo, triste y deprimido en Italia, y es cuando empecé a beber”

El brasileño relató cómo se sumergió en el alcoholismo e inició su adicción en el Inter que le provocó su repentina y temprana marcha del fútbol.

“Sólo me sentía feliz bebiendo, todas las noches. Bebía todo lo que me ponían delante: vino, whisky, vodka, cerveza. Mucha cerveza. No paraba de beber y tuve que dejar el Inter”.

Por otra parte, Adriano cuenta que el problema con el alcohol le trajo varías discusiones fuertes con el entrenador de aquel momento, Roberto Mancini:

“No sabía cómo disimularlo, llegaba borracho por la mañana a los entrenamientos. Me presentaba aunque estuviese borracho del todo. Entonces me llevaban a dormir a la enfermería y decían a la prensa que sufría dolores musculares”.

