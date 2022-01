México gana, pero no convence: ex futbolista de Costa Rica pone en tela de juicio la “grandeza” del Estadio Azteca

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La selección mexicana tendrá un complicado partido ante Costa Rica en el Estadio Azteca. Ex futbolistas de la selección costarricense han subestimado el estatus de El Tri y consideran que el conjunto de Gerardo Martino es vulnerable. Además de no mostrar un óptimo rendimiento, Rolando Fonseca considera que la localía ya no es un factor clave para los mexicanos.

“Considero mucho lo que dice Héctor Herrera. México, en su localía, lo que hace pesar la localía era la altura, lo mítico, pero hoy científicamente ha ido evolucionando y se llega mejor preparado. Lo que dice Héctor es que si su afición no pesa, si no apoya, si el ambiente no está, lógicamente les va a tocar en contra“, explicó Fonseca en una entrevista para ESPN.

En este sentido, más allá de tener un factor extra al jugar en México, Rolando Fonseca considera que los aficionados mexicanos son un arma de doble filo. El ex futbolista aseguró que los factores externos y las críticas constantes le meten una presión adicional a El Tri.

“El mayor enemigo de México está en casa y va a ser la presión de la prensa por los resultados, porque aun así, México ganando no convence y la presión será más“, sentenció.

Costa Rica buscará sorprender en el Azteca

El Tri parece haber perdido aquel respeto de antaño. El rótulo de “gigante de Concacaf” quedó atrás. Rolando Fonseca explicó que las selecciones Centroamericanas retan a México sin titubeos, algo que tendrá que hacer Costa Rica si quiere mantenerse con vida de cara al Mundial de Qatar 2022.

"Creo que muchas selecciones llegan valentonas a México para proponer. Jamaica llega a México y hace un buen partido, sobre todo porque el trabajo realizado puede pesar en lo físico, lo mental, lo emotivo y eso lo van a tener las selecciones. Es un partido donde decimos, de doble puntaje", concluyó.

