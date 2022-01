Familia de Octavio Ocaña visita el lugar en que murió el actor hace tres meses para rendir emotivo homenaje

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este sábado 29 de enero se cumplieron los primeros tres meses de la muerte del actor Octavio Ocaña, por lo que su familia acudió al lugar en que perdió la vida para llevar flores, orar y rendir un emotivo homenaje.

Los padres y hermanas de Octavio Ocaña se reunieron nuevamente en el altar que se colocó en memoria del actor de 22 años, quien perdió la vida luego de una persecución policiaca por las calles del Estado de México y que culminó con un impacto de bala en la cabeza que, de acuerdo con la versión de las autoridades, fue el mismo actor quien activó el arma que portaba.

La encargada de compartir las primeras imágenes de la emotiva visita fue Bertha Pérez Ocaña, una de las hermanas del joven intérprete, quien publicó una serie de fotografías en las que agregó un mensaje para recordar que no dejarán de buscar que se haga justicia y se conozca lo que realmente sucedió la tarde del pasado 29 de octubre.

“Nuestros pies quieren caminar hacia donde estás durmiendo, pero tenemos que seguir viviendo por ti, para ti, en tu honor y en tu memoria, por tu justicia“, escribió Bertha junto a una serie de instantáneas en las que apareció junto a sus padres y hermana.

Ana Leticia, la otra hermana de Octavio, también recordó al actor que se ganó el cariño y reconocimiento del público por interpretar a “Benito Rivers” en la serie ‘Vecinos’.

En su publicación a través de Instagram, habló de la tragedia que vivieron como familia y que sin duda los seguirá uniendo por el resto de sus vidas.

“3 Meses del comienzo de una vida eterna del más chiquito de esta familia, 29/10/21 los que nos quedamos en la tierra nos toca recordar ese trágico día para siempre. ¡Besos al cielo!“, escribió.

Quien tampoco pasó por alto esta fecha fue Nerea Godínez, pues recordó al quien fuera su prometido con un estremecedor mensaje en el que confesó que no podrá entender por qué les tocó vivir esta historia, misma que nunca aceptará.

“A tres meses de intentar comprender ¿cómo? ¿Cuándo? Y sobre todo ¿por qué?… me he quedado sin fuerzas, sin ganas, sin motivos y sí, he llegado a la conclusión de que maldita vida que me ha hecho estar sin ti. Podrán pasar años y años y siempre será algo que nunca voy a entender y sobre todo a aceptar, TE AMO“, sentenció al pie de una imagen de las innumerables convivencias con su querido Tavo, como acostumbraba llamarlo. View this post on Instagram A post shared by Nerea Godínez (@nerea.gogo)

Aunque el caso no ha logrado ser esclarecido en su totalidad y los familiares de Octavio Ocaña no aceptan que este se haya quitado la vida, por lo que advierten que seguirán alzando la voz para buscar que se haga justicia.

