Prometida de Octavio Ocaña confiesa si es verdad que desea convertirse en actriz o conductora de televisión

A unos días de cumplirse el tercer mes de la muerte del actor Octavio Ocaña, famoso por su personaje de “Benito” en la serie cómica ‘Vecinos’, su prometida, Nerea Godínez, compartió con sus seguidores de redes sociales algunas anécdotas que vivió con el actor además de responder las preguntas que le hacen con mayor frecuencia, entre ellas los detalles del día en que este perdió la vida y si ha pensado incursionar en el mundo del espectáculo ahora que ha ganado popularidad.

Fue durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, en donde la joven de 25 años despejó las dudas sobre su compromiso con Octavio Ocaña, aclarando que sería en el mes de diciembre cuando llegarían al altar y no en enero como se dijo en algunos medios.

Por otro lado, Nerea Godínez aprovechó el momento para asegurar que por ahora sigue soltera y no ha tenido tiempo de pensar en “esas cosas”.

Entre las dudas más frecuentes se encuentra si es verdad que decidirá incursionar en el mundo del espectáculo como actriz o conductora, a lo que ella respondió de manera tajante que nunca ha sido su interés, porque además de ser un poco tímida, le gustaría continuar con su vida normal.

“No, yo realmente no me veo actuando, creo que no es lo mío y nunca lo ha sido. Ningún proyecto futuro en especial, solo seguir con mi vida como ha sido hasta mis 25 años“, declaró.

Durante la charla de casi una hora, la joven empresaria respondió a quien la cuestionó sobre qué pasó realmente el pasado 29 de octubre, día en que murió Octavio Ocaña cuando ella pasó por el lugar del accidente pero decidió continuar su camino, lo que incluso ha llegado a despertar especulaciones sobre su posible responsabilidad en el caso.

Ante ello, Godínez recordó que ese día solo imaginó que su prometido habría chocado la camioneta, pero debido a que no se veía sangre o indicios de algún problema mayor solo llamó a su abogado para después continuar su camino.

“Sí me paré, lo que no entienden es que cuando yo pasé ya habían pasado como tres horas. La camioneta ni siquiera estaba como se ve en las fotos, chocada en el cerro, ya estaba en el acotamiento, estaba encima de la mancha de sangre, entonces cuando yo me paro no se ve nada, no nos dejan acercar y lo primero que pienso es: ‘Chocaron y se dieron a la fuga‘. Entonces lo empiezo a buscar. Le marqué a mi abogado porque él nos vendió la camioneta y porque me habían dicho que probablemente estaban en el Ministerio Público y para ir necesitas un abogado“, explicó.

