VIDEO: Padre de Octavio Ocaña hace dolorosa petición a la madre del actor

En octubre pasado el mundo del espectáculo se despertó con la noticia que confirmaba el sensible fallecimiento del joven actor, Octavio Ocaña, famoso por su destacado papel como Benito Rivers en la serie de Televisa, Vecinos.

Durante una entrevista con el programa “Sale el Sol”, Ana Lucía Ocaña, mamá del actor, contó cómo son sus días tras el sensible fallecimiento de su hijo, pues el luchar contra su ausencia le ha dejado un hueco prácticamente imposible de llenar.

En la plática, la mamá del actor reveló que se siente “derrotada” después de que su hijo perdiera la vida víctima de un disparo en la cabeza. La versión oficial señala que él mismo accionó el arma que le quitó la vida, después de chocar su camioneta.

Severamente destrozada, Ana Lucía Ocaña contó que sigue escuchando los audios de WhatsApp de su hijo ya que es una manera de sentirlo cerca y conseguir un poco de paz entre tanto dolor: “Para mí es como estar escuchando su voz ya que no voy a volver a oír”.

Sin guardarse nada, la mamá de “Benito Rivers” detalló que el seguir escuchando los audios de su hijo ha provocado un fuerte disgusto con su esposo, quien le dice que no haga eso pues la daña emocionalmente: “Mi esposo me regaño mucho porque yo tengo su WhatsApp, no elimino nada y él me dice “deja de escuchar a un muerto”. Para mí no hay un muerto”.

Finalmente, la mamá de Octavio Ocaña contó que, tras la muerte de su hijo, perdió las ganas de vivir pues perdió peso ya que solo “come por comer y vive por vivir”.

El pasado 29 de octubre se reportó el sensible fallecimiento de Octavio Ocaña, famoso por su papel como Benito Rivers en Vecinos. Los primeros reportes indicaban que murió víctima de un intento de asalto; sin embargo, horas más tarde se reportó que el joven intentó evitar su detención, sacó un arma de fuego y se disparó de manera accidental, tras chocar su camioneta.

Así es el altar dedicado a Octavio Ocaña

El bello rincón en la casa de la familia Ocaña, está compuesto por varias imágenes del actor y algunas religiosas. Por otro lado, su hermana asegura que acude a este lugar para pedirle a su hermano que la haga fuerte en estos momentos tan difíciles de la vida de su familia y que les dé la calma que tanto necesitan.

En este video, además, Bertha Ocaña comentó que ella es la encargada de acudir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en la ciudad de Toluca, donde checa cómo van los avances en el caso de su hermano.

Pese al seguimiento que le da a la investigación, asegura que actualmente no existe ningún avance serio de la investigación, sin embargo, su familia sigue presionando a las autoridades para que den con los responsables de la muerte de su hermano. ¡#OctavioOcaña recordado con altar en su casa! Su familia nos abrió las puertas de su hogar y nos permitió ver el espacio que le prepararon en su memoria…#PájarosEnElAlambre en #SaleElSol🌞https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/whgUvoZ3d5— Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) January 19, 2022

