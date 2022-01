Mamá de Octavio Ocaña estremece al compartir cómo recibió el año por primera vez sin su hijo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La familia de Octavio Ocaña recibió el año 2022 con un inmenso dolor por el fallecimiento del joven actor que se ganó el corazón de los televidentes gracias a su personaje de “Benito Rivers” en la serie ‘Vecinos’, y quien de acuerdo con las autoridades del Estado de México, habría ocasionado su propia muerte al disparar el arma que portaba durante una persecución policiaca.

Luego de varias semanas en la búsqueda de justicia, la familia Pérez Ocaña regresó al estado de Tabasco, en donde pasaron Navidad y Año Nuevo inmersos en una profunda tristeza por la irreparable pérdida.

Así lo narró la madre del joven artista, la señora Ana Lucía Ocaña, quien a través de su cuenta de Instagram compartió cómo fue pasar estas fechas por primera vez sin su hijo.

“Recibir el año sin ti es tan cruel y duele en el alma amor mío. Hijo mío te amaré y amo por siempre mi rey D.E.P. rey de mi vida y de aquí en adelante la vida no me alcanzará para dejar de llorarte y estar en tu tumba. Amor mío te amo Octavio Augusto Pérez Ocaña”, escribió al pie de una fotografía en la que aparece dando un abrazo a su esposo, el señor Octavio Pérez.

Días antes, la familia visitó el panteón en el que descansan los restos de Octavio Ocaña, hasta donde llevaron flores y veladoras.

Desde este mismo lugar Nerea Godínez compartió otro estremecedor mensaje con el que se despidió de su pareja sentimental, con quien tenía planeado llegar al altar durante las primeras semanas de este 2022.

“Me pone muy triste irme y dejarte aquí ¡TE AMO! Me tengo que ir papi, pero prometo venir a verte seguido, prométeme que no me vas a soltar nunca al menos no por ahora que siento que no puedo más, el pecho se siente como a reventar… Dame fuerza por favor… que no la encuentro por ningún lado, ayúdame“, escribió en el mensaje que acompañó con una fotografía de la tumba del actor.

Luego de asegurar que lo amará por siempre, le agradeció las vivencias que compartieron y por haberla elegido como compañera de vida con tanto amor y tanta ilusión: “gracias por amarme como a nadie, siempre seremos el amor de nuestras vidas“, añadió a su conmovedor mensaje.

