Hombres que acompañaban a Octavio Ocaña el día de su muerte revelan qué ocurrió

A unos días de cumplirse dos meses de la muerte de Octavio Ocaña, las investigaciones podrían dar un giro importante, pues de acuerdo con el abogado de la familia Pérez Ocaña, los hombres que viajaban en la camioneta con el actor el día de su muerte finalmente revelaron qué sucedió el pasado 29 de octubre.

Fue durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube, en donde el abogado Francisco Hernández aseguró que los amigos del actor, el sastre y un mecánico que viajaban con él, ampliaron sus declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción, así como la Fiscalía de Homicidios, sosteniendo la versión de que Octavio Ocaña no se suicidio, nunca sacó el arma de la guantera y los obligaron a declarar por medio de tortura.

“Nos sentimos muy optimistas de lo que declararon. Sus declaraciones se contraponen con la versión oficial“, reveló el especialista en leyes, quien destacó que en continuarán tratando de investigar científicamente qué es lo que realmente sucedió durante la persecución policial que acabó con la vida del joven de 22 años.

“Ellos dijeron que jamás vieron que él se pudiera haber disparado, es más, incluso uno de ellos, el que iba atrás, dice que jamás vio que Octavio sacara un arma”.

Asimismo, durante una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, el abogado destacó el mal proceder de las autoridades.

“Hubo una falla garrafal, que es precisamente que pasaron horas sin que llegaran los servicios periciales, esto qué significa: que durante horas no se resguardó la escena, no digamos del crimen, no se resguardó la escena”, explicó.

Y es que según se observa en diversos videos captados por quienes circulaban en la carretera Chamapa- Lechería frente al lugar de los hechos, habrían movido de lugar las pertenencias del actor que se encontraban al interior del vehículo antes de que se pudieran recabar todas las pruebas periciales.

“Diferentes personas participaron y manipularon la escena y eso puede ser que nos ocasione un daño irreparable. Sin embargo, los peritajes están demostrando, precisamente, con lo que no se alteró, lo que fue en su momento el cuerpo de nuestro querido Octavio, el arma del primer respondiente, esas cosas no se alteraron y estamos tratando de investigar”, puntualizó.

Asimismo, reiteró que no se ha podido comprobar que el actor se haya disparado de manera accidental como lo dicta la versión oficial que emitió la autoridad, pues así lo revelaron las pruebas practicadas en el cuerpo.

“Tenemos un preliminar del peritaje, en el cual nuestro perito ya nos aclaró que no hay manera de que él se haya disparado. No aparece ninguna prueba ni rastro de pólvora en sus manos, ni en las manos de los acompañantes. Si no disparó él, quién pudo haber disparado y plantear diferentes hipótesis”.

