Nerea Godínez, prometida de Octavio Ocaña, impacta al aparecer vestida de novia

Tras la muerte del actor Octavio Ocaña ocurrida el pasado 29 de octubre, Nerea Godínez, su prometida, se ha visto envuelta en una serie de señalamientos por parte de usuarios de redes sociales, entre los que incluso han solicitado a las autoridades que sea investigada por supuestamente estar involucrada en la muerte del intérprete de “Benito Rivers” en la serie ‘Vecinos’.

Y aunque debido a los continuos ataques la joven de 25 años decidió cerrar sus redes sociales, llevar su duelo en privado y tratar de continuar con su vida alejada del escándalo, hace unas semanas sorprendió con su repentino regreso a Instagram, en donde agradece las muestras de cariño compartiendo imágenes inéditas del joven actor, entre las más recientes se encuentran una serie de capturas de pantalla en las que mostró los últimos mensajes que recibió del actor antes de su muerte.

En medio de la polémica, Nerea Godínez impactó a sus seguidores al compartir a través de las historias de su perfil social una fotografía en la que aparece maquillada y vestida de novia, despertando nuevas especulaciones sobre su situación sentimental y con ello las críticas.

Sin embargo, la joven empresaria se adelantó y aclaró que dicha publicación pertenece a su maquillista personal, con quien ha colaborado como modelo y esta no es la primera vez que realiza una sesión de fotos similar.

“Para que no empiecen… Desde hace muchos años me llama para prácticas de maquillaje porque tiene una escuela y me encanta su trabajo. Siempre es ella la que me maquilla… esta foto no es nueva ¿ok?“, escribió en la publicación.

Así fue como la joven explicó que fue elegida por una maquillista para que hiciera el papel de modelo de maquillaje, peinado con todo y un elegante vestido de pedrerías color blanco, con lo que presumió lo guapa que habría lucido el día de su boda, pues recordemos que entre sus planes se encontraba llegar al altar con Octavio Ocaña el próximo 2022.

La serie de tres fotografías fue publicada originalmente por el perfil de Instagram llamado ‘Sile Makeup Artist’, en donde describieron la publicación con la frase “maquillaje de novia”.

