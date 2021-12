Familia de Octavio Ocaña visita la tumba del actor a dos meses de su muerte: “Aún no me lo creo”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El pasado 29 de diciembre se cumplieron los primeros dos meses de la muerte de Octavio Ocaña, a quien el público recuerda por su carismático personaje de “Benito Rivers” en la serie ‘Vecinos’, y quien murió de un impacto de bala en la cabeza luego de protagonizar una persecución con la policía del Estado de México.

Tras el fatal suceso, su familia se ha pronunciado en contra de las versiones oficiales que ha dado las autoridades, en donde aseguran que el joven de 22 años se disparó a sí mismo de manera accidental. Y aunque hasta el momento los abogados de la familia Pérez Ocaña ya lograron que amplíen su declaración los dos hombres que lo acompañaban, planean seguir en busca de las pruebas que demuestren lo que realmente sucedió aquel 29 de octubre. Mientras tanto, la familia del actor lo recordó visitando el lugar en el que descansan sus restos.

La primera en compartir las desgarradoras imágenes de su visita al panteón fue Nerea Godínez, quien tenía planes de llegar al altar con Octavio Ocaña en enero de 2022.

“Papi ya 2 meses que nos dejaste y hay días en que aún no me lo creo, sigo negada con tu partida y no sé si algún día pueda comprender y calmar un poco este dolor tan intenso que dejaste en mi… en todos… tu deberías de estar aquí en tu bello Tabasco con nosotros, ese era el plan, ahora me toco venir a verte de la peor forma. No hay día que no me ahogue en llanto preguntándome por qué a ti… ¿por qué a nosotros?… nuestros planes y sueños se quedan en eso, en sueños… y quisiera cumplirlos por ti, ¿pero cómo? ¿Con qué ganas?”, escribió en el mensaje que finalizó asegurando que nunca podrá salir de su vida, pues es y siempre será irreemplazable.

Al mismo panteón ubicado en el estado de Tabasco también llegaron las hermanas y padres del famoso actor, hasta donde llevaron flores y recordaron lo importante que seguirá siendo cada día de sus vidas.

“Hoy a 2 meses de tu partida pude estar aquí donde te quedaste físicamente, pero se perfecto que espiritualmente estás en cualquier lado en el que estemos y nada anhelo más que te encuentres descansando en paz. Te amo Tavito”, escribió Bertha Ocaña al pie de una serie de fotografías en las que apareció junto a su mamá. View this post on Instagram A post shared by Bertha Ocaña (@berthaocaa)

