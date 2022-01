Natanael Cano es abucheado en pleno concierto y sale furioso del escenario

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Natanael Cano, quien ganó popularidad por su interpretación de los Corridos Tumbados, volvió a ser blanco de fuertes críticas dentro de las redes sociales por su reacción durante una reciente presentación en la que habría sido abucheado por el público, lo que provocó que saliera furioso del escenario.

Todo sucedió el pasado 28 de enero cuando el cantante compartió escenario con otras bandas de regional mexicano como Banda MS, La Arrolladora Banda el Limón y Grupo Firme, entre muchas otras, que en conjunto celebraron el Día Nacional de la Banda en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Sin embargo, de acuerdo con un video que se propagó en TikTok, el cantante fue abucheado durante la presentación a la que asistió como invitado especial de la Banda MS, situación que habría desagradado al público presente obligándolo a bajar furioso del escenario. En las imágenes también se muestra cómo el cantante avienta el micrófono e incluso hace señas obscenas hacia la pantalla en que ya se anunciaba la presentación de la Banda Sinaloense de Sergio Lizárraga.

Tras la polémica que se generó en redes sociales el cantante recurrió a las historias de su cuenta oficial de Instagram para negar que recibió silbidos en desacuerdo, asegurando que todo fue un mal entendido y que la forma en que reaccionó se debió a que se sentía triste.

“Malentendidos siempre hay, pero que abucheen a Nata-Tyson, eso sí que no. Una disculpa para la Banda MS, fue en el momento, fue instantáneo. Yo me sentí un poco triste, por X o Y razón que sacaron a mi grupo que yo no me di cuenta, yo tenía tiempo todavía, pero no me abuchearon, a Nata-Tyson nunca lo abuchean, la gente que estuvo ahí supo”, mencionó.

Para contrarrestar el video en el que se escuchan claramente los abucheos, Natanael Cano compartió otra grabación en la que aparece cantando y sus fans disfrutando del show mientras sus músicos tocan.

Pero esta no fue el único desaire que recibió el creador del concepto corridos tumbados, pues durante la conferencia de prensa del mismo evento no le permitieron continuar cuando hablaba de su próximo lanzamiento, por lo que tuvo que abandonar los micrófonos. Por supuesto fue él mismo quien se encargó de evidenciar el incómodo momento que vivió.

“No me dejaron hablar, pero ya sabrán que se los dijo un loco se va #1 se me hace que soltaré el video oficial de brillo ese ya está calientito en la calle y no ha salido, me imagino cuando escuchen el sonido de los corridos tumbados 2070″, escribió.

Además, compartió una serie de fotografías que acompañó con el título: “Esta gente no sabe nada“, con lo que confirmaría que esta no fue una de sus mejores noches sobre los escenarios. View this post on Instagram A post shared by Natanael cano (@natanael_cano)

