Alicia Machado cumple un sueño tras comprarle a su mamá una muy linda casa en Miami Beach

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La venezolana Alicia Machado, de 45 años y quien hace casi dos meses se proclamó ganadora de ‘La Casa de los Famosos‘, dio a conocer que finalmente cumplió uno de sus máximos sueños, al haberle comprado una casa a su mamá.

Por medio de una entrevista que otorgó al programa ‘Al Rojo Vivo’, la ex Miss Venezuela compartió que parte del dinero ganado en el reality show de Telemundo lo utilizó para comprarse diversos pares de zapatos, pero el resto lo empleó para obsequiarle una casa a Doña Martha Fajardo, su madre.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Me siento bendecida. Ella está muy feliz, pero es que mi mamá es una niña grande. Mi mamá es una mujer mágica, mi mamá es algo maravilloso, yo no sería quien soy, si no fuera por ella. Entonces ella está feliz, ya pronto va a regresar, no conoce todavía su casa. Gracias a ella gané ese programa también, si no me hubiese cuidado a Dinora”, compartió la Machado.

Aunque aún se desconocen mayores detalles sobre el nuevo hogar de su progenitora, pudimos notar, gracias a la entrevista que otorgó a Rodner Figueroa, que se trata de un apartamento ubicado en Miami Beach desde el que goza de unas muy lindas vistas a un lago.

“Miren la vista estelar que tiene Alicia desde su casa”, narró el famoso fashionista, mientras mostraba el exterior del inmueble durante una transmisión sn vivo.

La plática entre Rodner y Alicia se desarrolló en la zona de la sala, la cual está parcialmente amueblada, pues aún no hay planes de mudanza para su mamá, por lo que todo parece indicar que se lo tomarán con mucha calma.

Sigue leyendo:

Tras el abandono de sus hijos, Andrés García elige nuevo heredero para su mansión de Acapulco

Así es la casa a la que se mudó el hijo de Mariana Levy tras ser corrido por ‘El Pirru’

Conoce la mansión que William Levy y Elizabeth Gutiérrez podrían ‘pelearse’ tras su separación

Así es por dentro la millonaria casa flotante de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez