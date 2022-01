Así es por dentro la millonaria casa flotante de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En las últimas horas la pareja conformada por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha dado mucho de qué hablar, pero no por las actuaciones del futbolista portugués con el Manchester United, sino por el estreno del reality ‘Soy Georgina’, en el que la influencer muestra algunos aspectos de su vida rodeada de lujos.

Además de presumir las mansiones en las que ha vivido con el exjugador del Real Madrid, la también empresaria nos llevó a recorrer la casa flotante que poseen y que ama compartir con las ‘Queridas’, su selecto grupo de amigos, a quienes conoce desde que ella trabajaba como empleada de una exclusiva tienda de ropa.

El espectacular yate, que fue comprado por CR7 tras desembolsar cerca de $6.7 millones de dólares, cuenta con todos los lujos y comodidades que nos podamos imaginar.

Se trata del Azimut Grande 27, una embarcación con capacidad para recibir hasta 12 personas.

En total goza de seis camarotes (cuatro para los paseantes y dos para la tripulación), así como de siete baños (cinco para ellos y dos más para la tripulación)

La casa flotante es completada por una cocina, un comedor, una sala de estar, una sala principal, un bar y por un muy espacioso ambiente exterior.

Aunque su propiedad acuática no está dotada de una piscina o de un jacuzzi, ese no ha sido un impedimento para que la parejita y sus hijos pasen momentos de mucha diversión mientras surcan por aguas europeas. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

