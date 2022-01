Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, admitió que vivió en un trastero como departamento

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Todavía no se estrena el documental de la novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, y ya “Soy Georgina” está dando mucho de qué hablar. El material, que se estrena en Netflix el 27 de enero, ya ha dejado ver algunas escenas del mismo. Para dar a entender lo humilde que fue su vida cuando llegó Madrid Georgina ha admitido que vivió en un departamento que: “Parecía un trastero…”.

La modelo española, Georgina Rodríguez, volvió a su pasado para hablar de lo poco que tenía cuando comenzó a tratar de tener una vida más digna. La novia de Cristiano Ronaldo dijo cómo y qué hizo al principio para vivir a su llegada la ciudad de Madrid. “… Estuve buscando muchos pisos baratos, 300 euros. Y acabé en un departamento que había sido un trastero… Un frío en invierno y un calor en verano…”, dijo la bella morena, quien se encuentra en la dulce espera de gemelos y que no para de presumir su pancita.

Pero todos esperan que Georgina Rodríguez cuente cómo conoció a Cristiano Ronaldo. “El día que conocí a Cristiano… Mi vida cambió”. La también bailarina conoció al amor de su vida en un tienda muy costosa, a la cual el que era para ese entonces delantero del Real Madrid, llegó para hacer una compra. A partir de ese encuentro casual, la pareja no se separó más. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

Georgina Rodríguez saltó del anonimato a estar en cuanta valla publicitaria hay en España. En las mismas se puede leer “Soy Georigina” con el sello de Netflix al lado. Sin duda alguna, la madre de los hijos del astro del Manchester United, Cristiano Ronaldo, dará mucho de qué hablar. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

