Andrés García revela que estuvo a punto de morirse de leucemia: “No podía ni caminar”

Andrés García continúa enfrentando problemas de salud, por lo que sus fanáticos se han mostrado preocupados debido a que recientemente aseguró que tiene una delicada enfermedad por la que requiere una transfusión de sangre.

Pese a la controversia que se generó, utilizó su canal de YouTube para revelar que sus padecimientos no son nuevos, pues hace más de 30 años le diagnosticaron leucemia, por la que estuvo a punto de morir.

El actor explicó que todo inició cuando descubrió que se estaba quedando sin fuerzas, por lo que se sometió a una serie de tratamientos en el extranjero.

“Ya no tenía fuerza, no podía ni caminar. Para tomar un vaso de agua lo tenía que sostener con las dos manos, con una sola mano no podía. Sentí que me estaba muriendo“, explicó mientras se dirigía al hospital.

Más adelante su médico le confirmó que se trataba de cáncer en la sangre, por lo que incluso le daban ocho meses de vida.

“La leucemia es cáncer en la sangre, a mí me han dado esas dos y las he librado. Los médicos americanos no se equivocan, lo que dicen sus análisis aquí es que sí tiene usted leucemia y que le quedan ocho meses de vida“, agregó.

El histrión recordó que en ese momento sintió un gran alivio, pues, aunque sospechaba que estaba enfermo de gravedad, no sabía de qué se trataba ni cuánto tiempo le quedaba de vida.

“Me puse contento porque ya sabía de qué me iba a morir. Me tenía fregado el no saber. Yo sabía que me estaba muriendo“.

Por fortuna, logró salir adelante cuando dejó de tomar una pastilla que le estaba provocando dicho padecimiento. Sin embargo, destaca que los síntomas que alertaron hace más de tres décadas tienen mucho que ver con los que actualmente tiene, específicamente la falta de fuerzas.

“La debilidad que siento es la misma que sentía hace 30 años cuando me estaba muriendo de leucemia. Me entró un alivio dentro de mi debilidad”. Andrés García

Tras revelar hace unos días para el programa ‘Hoy’ que padece una delicada enfermedad en la médula espinal que destruye sus glóbulos rojos, explicó que hay días en que se siente muy mal, inclusive le cuesta trabajo levantarse de la cama.

“Hay días en los que me cuesta levantarme de la cama, me cuesta caminar, como que todavía no me recupero”, confesó.

