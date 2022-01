VIDEO: Andrés García vaticina su muerte y asegura que acabará solo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El mundo del espectáculo en ocasiones genera entre las estrellas un fenómeno de soledad, y esto le estaría sucediendo al famoso actor, Andrés García, quien tiene 80 años, y ha reflexionado a qué persona le dejará sus bienes, pues ve cercana su muerte.

El dominicano radicado en Acapulco, México, se encuentra luchando contra un problema de salud que padece y por la cual necesita una transfusión de sangre, ya que tiene un problema en la médula espinal que destruye los glóbulos rojos.

De acuerdo con García, quien ha estado al pendiente de su situación es el hijo de su esposa: “Me ayuda mucho el hijo de Margarita, Andrés López Portillo, ese sí me acompaña”, manifestó en entrevista para el programa Al rojo vivo.

Tras ser cuestionado por sus tres hijos y sobre el acompañamiento que le han brindado, el actor contó que los ve poco: “Leonardo está dos años de parranda y no aparece en dos años, y de repente un día se acuerda de su papá y ‘¿qué hubo papá?, te voy a ver allá, y te voy a visitar’, y viene y se está medio día o tres o cuatro horas y ya, vuelve a desaparecer otro año. Y eso no es visitar a tu papá. Andrés vive en Miami, entonces lo veo muy poco, creo que vino una vez en 10 años, ha venido una vez. De Andrea no sé nada, ni me interesa nada”.

Andrés reflexionó sobre la relación que mantiene con sus hijos y dijo que “nunca logré darles el aprendizaje de que a los papás hay que visitarlos, hay que ver qué se les ofrece”.

Por ello, al retomar el tema de la herencia y a quién dejaría sus bienes, el artista adelantó que podría dejárselos al hijo de su esposa: “Yo pienso que se lo voy a dejar a Andrés López Portillo, él lo va a cuidar, él viene, los otros no vienen, nunca han venido, o vienen una vez cada dos años, o sea, no les interesa”.

Respecto a Roberto Palazuelos, señaló que ya no quiere saber nada, “no, no hay nada qué arreglar, él por su lado y yo por el mío”.

El actor de 80 años reveló que volvió a distanciarse de su esposa Margarita, por lo que en este momento se encuentra solo y cree que así se irá de este mundo: “Ya estoy solo y me voy a morir solo probablemente, es una consecuencia del tipo de vida que yo he querido llevar”.

Incluso lamentó haber tenido diversas parejas sentimentales a lo largo de su vida, y no saber quedarse con ninguna de ellas: “Serían las palabras de Sinatra, hay que ser más hombre para tener una sola mujer, que para tener muchas, yo no he podido hacerlo”.

