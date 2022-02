Brote de covid-19 obliga al cierre del Consulado de Guatemala en Los Ángeles

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde el lunes 31 de enero, el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles cerró sus puertas debido a que la mitad de su personal salió positivo a covid-19. Aún se desconoce cuándo reanudarán sus operaciones, pero podría ser el próximo lunes; mientras tanto, el cierre irrita a algunos guatemaltecos.

“No sabemos si vamos a poder abrir el lunes 7 de febrero; o si posiblemente lo podamos hacer el viernes 4 de febrero. Todo depende de cómo se recuperen las personas enfermas y cómo salga el resto del personal en los exámenes de covid”, dijo el cónsul José Arturo Rodríguez.

Precisó que tienen un personal de por alrededor 30 trabajadores, y la mitad ha salido positiva al virus.

“Habíamos tenido 2 o 3 trabajadores infectados, pero no la mitad. Fue entonces que decidimos cerrar porque nos quedamos sin operadores y capturadores para prestar el servicio de emisión de documentos”.

Hasta nuevo aviso se abrirá el Consulado de Guatemala en Los Ángeles. (Photo Aurelia Ventura/ La Opinion)

Observó que el consulado seguía todos los protocolos de protección de covid.

“Usamos cubrebocas, tenemos mamparas y vidrios en los mostradores donde los trabajadores tienen acceso al público”.

Reveló además que todos los trabajadores están vacunados contra covid, y cada semana se hacen el examen en las propias instalaciones del Consulado de Guatemala.

Pero consideró que es muy difícil evitar los contagios cuando a diario atienden un promedio de 180 a 200 personas y los contagios están a la orden del día. Tampoco se pueden descartar los que se dan en las casas de los trabajadores.

Piden comprensión a guatemaltecos ante el cierre del Consulado de Guatemala en Los Ángeles. (Aurelia Ventura/La Opinión)

El cónsul Rodríguez pidió la comprensión de los guatemaltecos radicados en Los Ángeles ante el cierre de sus instalaciones debido al brote de coronavirus que afecta al personal.

“No tenemos operarios ni capturadores para emitir documentos. Todos están enfermos de covid. Estimamos que el lunes vamos a reabrir. Quisiéramos poder hacerlo el viernes, pero dudo mucho que lo consigamos”.

Adelantó que debido al alto número de contagios, se verán obligados a reducir el número de citas por día, una vez que reanuden operaciones.

“Tenemos que ir poco a poco mientras el personal se recupera de covid, y la pandemia cede”.

En una publicación en Facebook, el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles informó que varios funcionarios, así como personal administrativo han dado positivo a covid-19 dentro de la misión consular, por lo que se vieron obligados a cerrar la atención al público hasta nuevo aviso.

“Solicitamos su amable comprensión ya que estaremos sanitizando y tomando las medidas necesarias. Las citas están siendo reprogramadas por el Call Center de Atención al Migrante”.

Para emergencias, pueden escribir a conslosangeles@minex.gob.gt

El cónsul Rodríguez aclaró que por emergencias se entienden aquellos casos relacionados con detenciones, presos y personas fallecidas.

Irrita el cierre del Consulado General de Guatemala en Los Ángeles. (Cortesía)

Molestos por el cierre

La noticia no cayó del todo bien a los guatemaltecos.

Byron Vásquez, director de la Casa de Cultura de Guatemala, dijo que era una irresponsabilidad de la cancillería, cerrar las instalaciones en Los Ángeles, y no dejar ni siquiera una ventanilla abierta.

“Están cerrados totalmente y ni siquiera mandan un comunicado a la prensa, solo lo anuncian en las redes sociales como si todos los guatemaltecos estuvieran conectados por Internet”.

Lamentó que el consulado no use el amplio patio que tienen en sus instalaciones para atender a los más de 175,000 guatemaltecos que se estima viven en Los Ángeles.

“No se dan cuenta de la responsabilidad tan seria que tienen, solo piensan en su beneficio”.

Byron Vásquez, de la Casa de la Cultura Guatemalteca critica el cierre del Consulado de Guatemala en LA. (archivo/La Opinión)

La guatemalteca Mayra Todd, líder de Mujeres de Hoy, una organización que trabaja contra la violencia doméstica, se enteró por La Opinión, del cierre del Consulado General de Guatemala en Los Ángeles.

“Si alguien tiene covid en Migración, no van a cerrar todas las oficinas. Son gente irresponsable que no se ocupa del pueblo”, criticó.

Ya de por sí – observó – que los guatemaltecos no se sienten protegidos por el consulado guatemalteco porque no ofrecen los servicios que se necesita y no se enfocan en las necesidades de la gente.

Recordó que ella le ha solicitado a los tres últimos cónsules que la ayuden a corregir su acta de nacimiento, y ninguno la ha podido apoyar o no le contestan.

“Para mí es algo muy importante, porque el error en mi nombre, mantiene en suspenso mi proceso de residencia. Migración me ha pedido ya varias veces que necesito corregirlo para poder avanzar, pero no encuentro quién me ayude en el consulado”.

Mayra Todd no sabía del cierre del Consulado de Guatemala en LA. (Aurelia Ventura/La Opinion)

Gladys Romero, una guatemalteca que fue voluntaria en el Consulado de Guatemala hasta 2020 cuando comenzó la pandemia, consideró lamentable el cierre porque los servicios hacen mucha falta. Pero, dijo que ante el rebrote de casos, no queda más que acatar.

“Me enteré por la página de Facebook del cierre, pero ya desde una semana antes, yo estuve tratando de sacar una cita y no había podido”.

Dijo que cerrar el consulado es un inconveniente porque hay mucha necesidad de obtener pasaportes y el documento personal de identificación (DPI).

“No nos dicen quiénes están infectados, y hay mucha necesidad de documentos, pero quienes están irritados no saben lo que es atender una oficina”, dijo Romero, quien fue voluntaria en el consulado guatemalteco durante dos años.

“Yo ayudaba a la gente a llenar los formularios para la solicitud de documentos”.