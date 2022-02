FBI confirma compra del spyware Pegasus, programa de espionaje que se usó contra periodistas, activistas y políticos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El FBI confirmó la compra del poderoso spyware Pegasus de NSO Group, de origen israelí, cuyo uso se convirtió en un escándalo mundial, luego de darse a conocer que se utilizó por distintos gobiernos para espiar a periodistas, disidentes, activistas y hasta políticos, principalmente opositores.

Pese al inminente escándalo que podría acarrear este anuncio, el FBI dijo en un comunicado que obtuvo una licencia con restricciones de la firma israelí “solamente para probar y evaluar el producto”, y que no lo ha usado en operaciones ni para apoyar investigaciones.

FBI confirms it obtained NSO’s Pegasus spyware https://t.co/xCa5DhBA6Y — The Guardian (@guardian) February 2, 2022

Según el diario The Guardian, esta declaración marca un reconocimiento directo por parte del FBI de que adquirió Pegasus, una de las herramientas de piratería informática más sofisticadas del mundo.

Cabe recordar que no es la primera vez que el spyware Pegasus se liga al FBI, antes, el New York Times informó sobre esta adquisición, que ocurrió en 2019 bajo la administración Trump, sin embargo, hasta hoy, la agencia no había reconocido la compra.

Software Israelí Pegasus no le llega ni a la pantorrilla al glorioso programa utilizado en el misión Antorcha.



The Battle for the World’s Most Powerful Cyberweapon https://t.co/Z0r7tclSiA — Misándir (@Misndir1) January 31, 2022

Tras la noticia, la crítica más fuerte vino de Ron Deibert, director del Citizen Lab, el organismo monitor de la Universidad de Toronto que ha expuesto decenas de hackeos de Pegasus desde el 2016.

“Gastarse millones de dólares para enriquecer a una compañía que se sabe facilitó constantemente abusos extendidos a los derechos humanos, actividades posiblemente criminales y operaciones que amenazan la propia seguridad nacional de Estados Unidos es definitivamente preocupante”, dijo

“Como mínimo, ésta parece ser una forma terriblemente contraproducente, irresponsable y mal concebida” de mantenerse al tanto de la tecnología de espionaje, dijo.

Un portavoz del FBI no dijo cuánto le pagó la agencia a NSO Group por el software ni cuándo lo hizo. Pero The New York Times reportó que la agencia obtuvo una licencia para un año de pruebas por $5,000,000 dólares en el 2019.

