La Fiera en México: Rafael Nadal pretende jugar el Abierto de Acapulco si su cuerpo se lo permite

Rafael Nadal ha confirmado este miércoles a su regreso a España, al ser preguntado por su futuro más inmediato, que su intención es jugar en los torneos de Acapulco (México) e Indians Wells (Estados Unidos), aunque con matices, ya que antes se tomará unos días para analizar cómo está su cuerpo tras la “paliza” de las últimas semanas.

“El calendario que tengo marcado es Acapulco e Indians Wells“, señaló el tenista español en el transcurso de la conferencia de prensa que dio en su academia de Manacor nada más llegar a España tras conquistar el vigésimo primer título de Grand Slam al derrotar el pasado domingo al ruso Daniil Medvedev en la final del Abierto de Australia.

“Pero tengo que analizar como estoy después de la paliza que llevo. Estuve cinco meses sin competir y tengo que ver como está mi cuerpo. Dejaré pasar algunos días para analizar las cosas con tranquilidad“, explicó.

“Mi determinación es jugar en Indians Wells (del 7 al 20 de marzo) y con Acapulco (entre el 21 y el 26 de febrero) el tiempo es más corto y aunque son dos semanas, pero gustaría saber cómo está mi situación.