Usando biker shorts grises, Camila Cabello se ejercita y termina haciendo un sensual perreo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Todo parece indicar que Camila Cabello planea lucir una figura tonificada para su regreso a la música, y así lo ha dejado ver en sus recientes publicaciones de Instagram, que han sido muy bien recibidas por sus fans. En un video en el que aparece acompañada de su entrenadora Jenna Willis, la cantante realiza ejercicios para sus piernas mientras usa ajustados biker shorts grises y hasta hace un sensual perreo al final de su rutina.

En otro clip que publicó en su cuenta de Instagram Camila se dejó ver con un grupo de fitness haciendo una animada rutina de cardio, complementando su plan para ponerse en forma. El mensaje que escribió fue: “Chicos, quise incorporar algo de cardio divertido en mis ejercicios”.

Tras el término de su relación con el cantante Shawn Mendes, Camila Cabello se ha visto muy animada saliendo con sus amigas a divertirse. En un bar karaoke cantó el tema de Celine Dion “It’s all coming back to me now”, compartiendo el video con sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

También te puede interesar:

-Camila Cabello se ejercita usando unos ajustados shorts tie dye

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

-Camila Cabello posa en un yate, luciendo sus curvas en minibikini de hilos