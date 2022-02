Karol G sigue conservando en su cuerpo los recuerdos de su ex Anuel AA

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace unos días Anuel documentó en las redes sociales el proceso para cubrir el gran tatuaje que tenía en la espalda en honor a Karol G, que reproduce una popular fotografía en la que los dos aparecen sacando la lengua ante la cámara. El famoso cantante tomó la decisión de borrar ese recuerdo de su pasado amoroso poco después de anunciar su compromiso con Yailin La Más Viral y ahora parecía que su antigua novia se había propuesto devolverle el favor.

Hace unas horas Karol publicó un vídeo en sus Stories el que se pueden ver los tatuajes que tiene en el brazo y la mano cubiertos por una misteriosa pasta de color naranja, y sus seguidores no tardaron en llegar a la conclusión de que se estaba preparando para eliminarlos por medio de un tratamiento con láser.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Entre esos diseños se encuentra el nombre de Emmanuel, que tiene grabado en el pulgar en honor a Anuel, y la frase ‘Lealtad de por vida’ que ambos se tatuaron a juego antes de su ruptura el año pasado. Sin embargo, Karol no tiene ninguna prisa por borrar de su piel todo rastro de su ex.

En realidad, la artista solo está preparándose para un jornada de rodaje de la serie con la que debutará como actriz en Netflix, con un personaje que salta a la vista que no tiene tatuajes. “Oiga, pues qué risa esto. Ya me los van a tapar. Primero me hacen esto, y luego me maquillan“, ha explicado ella mientras se graba con su móvil y le recuerda a la maquilladora que no se olvide de cubrir el número 57 que tiene en la mano.

Seguir leyendo

• “La Bichota”, Karol G, se puso juguetona con la lengüita mientras bailaba hip hop en el gimnasio

• Anuel AA modifica el tatuaje de su espalda que mostraba su rostro y el de su ex Karol G

• Amiga de Karol G le pone bronceador mientras disfrutan con otras “Bichotas” en República Dominicana