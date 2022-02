Fracaso del Manchester United en la FA Cup al ser eliminado por el Middlesbrough en la tanda de penales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Manchester United tuvo una de las noches más difíciles en Old Trafford, al caer derrotado desde el punto penal frente al Middlesbrough, actualmente en la Championship (segunda división), tras una tanda que se extendió hasta decimosexto tiro para definir el compromiso.

Con la brújula desviada y con muchas oportunidades de gol fabricadas por Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes, el equipo naufragó en sus intentos de lograr una victoria, a pesar de haberse adelantado al minuto 25′ del compromiso con un gol de Jadon Sancho.

The touch by Sancho 😘 pic.twitter.com/JoTaihgLnp — ESPN FC (@ESPNFC) February 4, 2022

El equipo del Middlesbrough estuvo por momentos acorralado en su campo bajo el asedio de los jugadores rivales, incluso, el guardameta Joe Limley estuvo sacando todos los remates en contra y evitando que se ampliara el marcador.

Por otra parte, los ‘Red Devils’ tuvieron un segundo tiempo desordenado, provocando que los rivales tuvieran la única oportunidad de anotar el empate tras una jugada dudosa Duncan Watmore, quien controló con su mano el balón y remató para poner el 1-1.

VAR didn't give this as handball 🤔 pic.twitter.com/CRPAq5lShF— ESPN FC (@ESPNFC) February 4, 2022

Sin opciones, el Manchester United remató 30 veces al arco rival y solamente nueve tuvo dirección al arco. Aunque el portugués Bruno Fernandes tuvo una oportunidad para anotar el gol de la victoria, su remate se fue directamente al poste luego de una mala salida del guardameta Limley.

Con el tiempo cumplido, el partido se fue a prórroga y comenzaría el calvario de los ‘Red Devils’ con la salida de Jadon Sancho lesionado y el ‘Boro’ terminaría cerrando la puerta a cualquier intento de vencerlos en la prórroga.