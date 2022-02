Geraldine Bazán revela que sus hijas ya conviven con su novio: “Todo va perfecto”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Geraldine Bazán está feliz con su nueva relación sentimental con el empresario Luis Murillo, tanto que incluso ya permite que sus hijas convivan con él.

Así lo manifestó la actriz durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, en donde fue cuestionada sobre la posibilidad de que sus dos hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, convivan con su actual pareja, a lo que sorpresivamente terminó por confesar que las niñas y su novio se llevan muy bien.

“Sí, sí, sí… todo muy bien, la verdad es que todo va perfecto, las niñas estás súper bien, muy contentas, en la escuela y superando esto de la pandemia”, dijo.

Como pocas veces, la actriz, quien próximamente regresará a las pantallas de televisión con la telenovela ‘Corona de Lágrimas 2’, reveló que su noviazgo ha fluido mejor que nunca, lo que la tiene “muy contenta y en paz”.

Sin embargo, a la hora de hablar de matrimonio prefiere ir con calma, pues asegura que prefiere disfrutar al máximo esta nueva etapa de su vida, y hablar de boda es algo que todavía no está en sus planes.

“Ahorita estoy muy bien así, cuál es la prisa. ¿Pero por qué me quieren volver a casar? Todo muy bien, por ahora todo está bien así”, explicó.

La actriz confiesa que su secreto para vivir esta relación ha sido llevar todo con discreción y fuera del ojo público, lo que le ha dejado grandes satisfacciones.

“Es complicado, ya cuando abres la puerta es muy difícil cerrar la ventana. Prefiero mantenerlo así, es más sano, me gusta más. Cuando alguien no está dentro del medio comprende muchas cosas y a lo mejor no conoce muchas otras, pero no me cuesta mantener mi vida privada alejado, finalmente uno sabe cómo hacerlo y no vas a lugares a donde no sabes que no debes de ir. Me gusta mantenerlo así y me ha funcionado“.

Pero su actitud ante los medios cambió cuando fue cuestionada sobre la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva, quienes están próximos a casarse.

“No es un tema que me incumba la verdad. ¿Alguna otra preguntita?”, respondió ante la cámara de Beenice Ortiz.

