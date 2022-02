Paso a paso: cómo descargar Wordle gratis

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Por increíble que parezca, Josh Wardle decidió crear un juego especialmente dedicado a su pareja. Fue así como nació Wordle, un juego de palabras que, en las últimas semanas, se ha convertido en una necesidad para muchos desde que se hiciera público y fuese adquirido por The New York Times. Basado en la web, Wordle es sumamente sencillo: se trata de adivinar una palabra en tan solo seis intentos y cuando estos intentos se agotan, no queda más que abandonar el juego hasta el siguiente día.

Se estima que la adquisición de Wordle por parte de The New York Times está valorada en al menos 1 millón de dólares, debido a su exitosa recepción por parte del público que crece cada día más desde que el juego fue lanzado en octubre del año pasado.

A pesar de su adquisición, Wordle continúa siendo gratuito, aunque ya muchos usuarios predicen que no lo será por mucho tiempo debido a la aparición de algunas suscripciones. Para antecederse a este crudo final y mantenerse adivinando palabras, los jugadores en todo el mundo ya se han servido algunos métodos para seguir jugando gratis pese a cualquier pronóstico, al menos por unos cuantos años más.

Cómo descargar Wordle y seguir jugándolo gratuitamente

Por estar basado en la web, Wordle depende de un navegador para seguir funcionando, es decir, el juego aún no dispone de una aplicación que pueda descargarse y mantenerse en distintos dispositivos. Sin embargo, existe un método muy sencillo que no solo permite seguir jugándolo gratuitamente por unos cuantos años, sino que también garantiza que pueda jugarse sin conexión. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Dirigirse a la dirección hasta ahora oficial del juego: https://www.powerlanguage.co.uk/wordle/. Una vez dentro, la página mostrará las instrucciones de cómo jugar.

2. Hacer clic fuera de las instrucciones para que estas desaparezcan. Se mostrará el tablero de juego listo para introducir las palabras, así que se puede iniciar un juego para probar suerte. Solo basta con introducir palabras de cinco letras (no verbos conjugados) y si no se acierta al primer intento, el juego mostrará cuales letras están dentro de la palabra objetivo a través de colores. Si se ilumina en amarillo, la letra está dentro de la palabra, pero no en el lugar correcto. Si se ilumina en verde, está dentro de la palabra y en el lugar correcto.

Captura de pantalla del tablero de Wordle en Google Chrome con el acierto en el último intento.

3. Una vez que se da con la palabra del día, el juego ilumina todos los recuadros en verde para indicar que hemos acertado. Si se agotan todos los intentos, se debe esperar al día siguiente para seguir jugando.

4. Cuando culminamos la partida —o mucho antes— podemos hacer clic con el botón derecho, sobre la pantalla, para seleccionar la opción “Guardar como”, como si de una imagen se tratara. Al seleccionar esa opción, el navegador nos redirige a los archivos de la computadora donde podemos guardar la página completa.

Captura de pantalla del tablero de Wordle en Google Chrome mostrando el menú para guardar la página completa.

Captura de pantalla de los archivos de Windows en los cuales se guardará la página completa de Wordle.

Cuando hacemos esto, se guardan todos los archivos de Wordle y podemos jugarlo cuando queramos, gratuitamente y sin conexión a internet. Es importante tener en cuenta que la versión original de Wordle está en inglés, por lo tanto, las palabras del día deben introducirse en ese idioma. No obstante, existe una versión del juego en español disponible en https://wordle.danielfrg.com/.

