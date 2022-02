Andrés García dice que la periodista Anabel Hernández “quiere hacerse publicidad para vender su libro”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de que la periodista Anabel Hernández revelará que presentó una denuncia en contra de Andrés García por amenazas, el actor alza la voz para asegurar que no le preocupa dicha acción penal en su contra, y todo tendrá que ser comprobado.

Durante una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, el actor de 80 años dijo estar seguro de que se trata de una denuncia sin justificación, pues en realidad nada de lo que dice la escritora de él es cierto.

“Lo tendrá que comprobar, no hay de otra. Que lo compruebe y luego a ver si le dan curso a la denuncia porque parece una incongruencia que la Fiscalía de la República le dé oídos o le haga caso a una señora que no conozco, que nunca he visto y que ha escrito cosas en contra mía, que son en contra de mi carrera de 60 años. Ni la conozco y ni sé su nombre completo”, manifestó.

Además, Andrés García considera que la periodista solo está usando su imagen para hacerse publicidad y vender su libro.

“Tendrán que revisarlo y recordarme a qué me refería yo y qué fue lo que me haya molestar tanto. Ella lo que quiere es hacerse publicidad para vender su libro, eso lo tiene claro hasta la Procuraduría General de la República. Las cosas son como son, ellos quieren enredarlo y ofrecer publicidad a mi costa. Ahí puedo hablar con mi abogado y poner una demanda contra las revistas o las publicaciones que ella haga, porque lo que está haciendo es muy obvio”, añadió molesto.

Fue durante una conferencia de prensa el pasado 3 de febrero, en donde la periodista Anabel Hernández reveló que inició acciones legales en contra de Andrés García por el delito de amenazas, esto luego de que en su libro, Emma y las otras señoras del Narco, destapara los vínculos que habría sostenido el actor con diversos capos de la droga.

“Solicité al Ministerio Público que además de las amenazas contra mi persona se tome en cuenta la violencia de género ejercida por el señor Andrés García. Asimismo, el Ministerio Público, como línea de investigación, tomará en cuenta que ha confesado públicamente ser amigo de narcotraficantes, de frecuentarlos y de haberlos recibido en su casa, delito que pude llegar a castigarse con la pena privativa de la libertad”, explicó la periodista mexicana.

Dicha denuncia surge luego de que Andrés García enviara un mensaje a través de su canal de YouTube, en donde se refirió a ella con calificativos como “trepadora”, “especuladora” y “muerta de hambre”, entre muchos otros.

“Usted es una escaladora, aprovechada y mentirosa. Usted es una cucaracha que no piso con el talón de mis zapatos porque se me ensucian. Compruébeme usted Pend** que estuve con el Chapo, que si lo hubiera estado no tengo por qué negarlo, soy figura pública, se me acerca todo el mundo y mi trabajo es ser amable con todo el mundo”, mencionó en el programa publicado el pasado 8 de enero.

