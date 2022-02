Juan Martín del Potro ya tiene fecha de retiro: esta es su historia de éxitos y lesiones en el tenis

El Abierto de Tenis de Buenos Aires (Argentina) y el que le sigue de Río de Janeiro (Brasil) no solamente serán otros Open de la temporada de 2022, serán los últimos disputados por Juan Martín del Potro, quien tras 962 días de ausencia en el circuito anunció que se retira tras las competencias.

Con lágrimas en los ojos y en una sala de prensa colmada de periodistas, el tenista argentino de 33 años explicó que los problemas que arrastra en la rodilla derecha le hacen tomar la decisión: “La rodilla me tiene viviendo una pesadilla”. No juega desde el 19 junio de 2019 por las diferentes lesiones que ha padecido.

“Este es uno de los mensajes más difíciles que me ha tocado transmitir. Me retiro del tenis. He vivido una pesadilla con la rodilla y he intentado todo para recuperarme, pero no ha sido posible. Nunca imaginé una retirada si no era jugando. No he encontrado mejor torneo que el de Buenos Aires para hacerlo”

Juan Martín del Potro