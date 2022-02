Rashel Díaz: “Telemundo y yo estábamos en la misma página, ellos no quería darme otra oportunidad, y yo me quería ir”

Exclusiva

“Telemundo y yo estábamos en la misma página: ellos no quería darme otra oportunidad, y yo me quería ir”… Rashel Díaz se ha convertido en una exitosa empresaria, una coach de vida y una perfecta compañera de su esposo, Carlos García, en lo personal y en los negocios.

Hasta hace 2 años era un referente de la mañana en la tele, muchos abrían sus ojos y lo primero que veían era a Rashel informando, jugando, bailando… Pero para sorpresa de muchos, menos para ella, sus 13 años en Telemundo se terminaron.

En exclusiva hablamos con Rashel Díaz, una charla íntima donde, por primera vez, explica por qué ella tampoco quería estar más en Telemundo y por qué ni extraña la tele. Las pruebas que le puso la vida en el camino, los cambios abruptos, las infidelidades, la depresión, y la salvación de la mano de Dios y de entender que la mejor comodidad es aprender a vivir en el estado incómodo.

-La primera entrevista que hicimos juntas, tú eras modelo de Don Francisco, acabas de tener a Daniela, y estabas estudiando comunicaciones, porque te querías comer el mundo, televisión, lo logras y de repente se termina, te toca reinventarte ¿cómo es este nuevo camino?

Rashel Díaz: Todo ser humano tiene esa evolución. A veces no estamos alerta a ese cambio que nosotros mismos pedimos internamente, obvio el cambio siempre trae temor, riesgo y preferimos esa comodidad… En ese tiempo, el periodismo, la televisión era como ese reto que yo sentía delante de mí, una cubanita recién llegada, donde llegó a la televisión sin saber nada, y se enfrentó a todo eso, a tener que aprender. Me gusta aprender, siento que hasta el último día de nuestra vida estamos aprendiendo. Tenemos 2 opciones: o estamos atentos a esas enseñanzas, o las ignoramos y seguimos caminando por el camino que conocemos.

Rashel Díaz. Foto: Univision

Primero la etapa en Univisión, donde me veían como la muchachita recién llegada, aunque me gradué, sí me dieron oportunidad dentro del departamento de noticias, cuando de pronto yo me voy de la televisión por el problema mío con mi hijo varón… Salgo, me estoy un tiempo fuera cuando me voy a Telemundo, me dio la gran oportunidad, y me abrió la puerta de ejercer todo lo que yo había aprendido en la Universidad Univision, como le digo yo… Hubo mucho agradecimiento, y era un reto también enfrentarme a cosas que nunca había hecho, después el programa diario, que había sido siempre mi sueño, porque me permitía ser versátil no era esa noticias seria, rígida que yo no podía moverme, reírme, bailar. Estuve 13 años, llegó un momento, en la última vez que yo firmé el contrato, eran 3 años más, y yo le dije a mi esposo: “siento que ya en el momento de un cambio, vamos a prepararnos económicamente, porque si es ese mismo programa, yo no quisiera hacerlo”. Siempre tuve excelente comunicación con cada uno de los ejecutivos que estuvo en Telemundo, cada vez que llegaba uno nuevo, ya sabía que yo pedía la cita para decirle lo que yo quiero hacer, hacia dónde yo quiero ir, porque si tenía muchas ganas de crecer.

Sin embargo, llegó un momento con tanto cambio, que era yo como el icono de la mañana, y no me movían para otro lado, y sentía como que estaba estancada, y sí me llama la atención hacer otras cosas, seguir creciendo, y ahí no había la oportunidad, aunque aparentemente, y como se vio en el resultado, Telemundo y yo estábamos en la misma página: ellos no querían darme otra oportunidad, no era el momento, no era la situación, y yo también quería irme… Cuando me dijeron no te firmamos el contrato de nuevo, perfecto si era el mismo programa yo no iba a firmar, ya era una decisión que habíamos tomado mi esposo y yo con mi manager, con Dios principalmente que me lo había mostrado, que era momento de salirme y de seguir caminando hacia adelante cualquiera que fuera la situación, y por eso lo tomé con mucha tranquilidad. Más que reinventarme yo creo que es seguir el camino, y los pasos de la evolución que todo ser humano por lo menos debería seguir.

-¿Es fácil salirse de la zona de confort o necesitas un empujón?

Rashel Díaz: ¿Empujón? ¡Necesitas que te lancen!… Hasta no llegar al multinivel a Monat, no había entendido lo que era salir de la zona de comodidad, a mí me gusta comunicar, me gusta hablar, ya había empezado comenzado Monat, antes inclusive de salirme de Telemundo, ahí es donde empiezo a ver un mundo completamente distinto que me llama la atención, que me gusta por el empoderamiento, por el crecimiento, pero hasta ese momento yo no había tomado tan en serio la zona incómoda. El año pasado fue un año más del proceso interno mío, de esta es la realidad, esto es lo que estás haciendo, hay que hacerlo con excelencia… Prepararme, tomar cursos, ya no era curso de dicción, de televisión, ahora de multinivel, de venta, de liderazgo, de mentalidad, y la verdad me encanta, he aprendido, después de un largo proceso de caída, de golpes, de frustraciones, de llorar, he aprendido en sentirme cómoda con la incomodidad.

Rashel Díaz. Foto: Mezcalent

-En este momento podrías elegir lo que quieras hacer en tu carrera, ¿por qué prefieres la ‘incomodidad’?

Rashel Díaz: Hace 8 años mi esposo y yo tomamos una decisión y fue seguir a Cristo, es lo que él tiene para nosotros, la herencia que nadie te va a poder quitar, tu destino, como quieras, nosotros le llamamos ‘La herencia que Dios tiene para nosotros’. Él venía un divorcio, yo venía de 2, y nuestra decisión fue, hagamos las cosas distintas, y las cosas distintas es seguir lo que Dios nos manda y ser fiel a eso, aprender. Fue un proceso de crecimiento, sabíamos que teníamos mucho potencial y que la única manera de encontrarlo era a través de la de la mano de Dios, y de lo que él nos guiara. Me mostró la salida de Telemundo. Cuando mi esposo y yo estábamos listos, él nos mostró el retiro de mi esposo… Todo el mundo tiene uno distinto, a nosotros nos ha mostrado que es ayudar a otros, hacemos cursos de matrimonio, donde enseñamos que el amor es posible, que puedes ser feliz, que el amor nos hiere, que el amor no es sufrido.

-Cuando inicias este nuevo camino, ¿qué es lo primero que te tuviste que perdonar?

Rashel Díaz: Me tocó primero perdonarme el haber cometido errores en las elecciones de mis parejas, más que perdonarme tuve que entender que no había sido mi culpa… La niñez es tan importante para cada ser humano, ahí es donde surge lo que somos, porque vamos adoptando lo que vemos en nuestros hogares, yo crecí a un hogar fracturado, donde mi papá vino a Estados Unidos, cuando era muy pequeña, y aunque fue buscando una mejor vida para la familia eso creó una herida en mí, y que hizo que yo buscara a mis parejas como si estuviera buscando a mi papá… Tuve que entender que no había sido mi culpa y que todos esos fracasos, los 2 fracasos me hicieron la persona que soy hoy, aprendí a perdonar a quienes me habían dañado, a quienes me habían herido y lastimado, y tuve la oportunidad, Dios me mostró en su momento, tienes que ir tú a liberar esas personas de esa carga para que, aunque te dañarán, tú también entiendes que no es culpa de ellos, es por lo que vivieron y entonces esa bondad, esa sensibilidad hacia lo que otros son, aunque te dañe a ti. Para mí ha sido grandioso, porque me ha permitido seguir caminando por la vida enfocándome en lo positivo, enfocándome en el propósito.

-A principios del 2000, consigues eso que tanto soñabas que era hacer noticias, y lo tuviste que dejar todo por los problemas del padre de tu primer hijo, ¿Cómo fue se momento cuando aún no habías encontrado este camino espiritual?

Rashel Díaz: Sí es verdad, ahí no tenía Dios todavía pero mi hogar, mi mamá, mi abuela, siempre el valor esencial ha sido la familia… Ese instante yo entendí que mi hijo me necesitaba, nunca he intentado yo jugar el papel de mamá y papá, porque por lo que yo viví entiendo que cada ser humano necesita la figura paterna y la figura de mami. Yo nunca le hablé a mi hijo mal de su papá, yo sabía que lo que yo tenía que hacer era estar para él, para cualquier pregunta, para acompañarlo cuando era muy pequeñito y él no iba a entender esa partida de su papi, ni lo que estaba pasando. Yo tenía que estar ahí, para contestar esa pregunta, y yo no quería que nada, ni nadie me distrajera de mi papel de madre porque comprendía que dependía de ese momento y de mi decisión el futuro de mi hijo, quién iba a ser él como ser humano, como hombre, porque ya iba a estar cojo,… Empezamos terapia, tuvimos terapia por 2 años, él como individuo, como niños y menor, y en mi caso como yo tratar con esa falta de la figura paterna, y la verdad creo que fue lo mejor que hicimos estoy convencida de eso.

Rashel Díaz. Foto: Enrique Tubio

-Ahora que tu hijo es un adulto, ¿que te dice de esa decisión que tú tomaste de dejarlo todo por él?

Rashel Díaz: Lo hemos conversado, yo nunca le hice sentir que había dejado todo por él, no creo que tenía que poner ese peso en él. Tuvo su oportunidad de conversar con su papá, de preguntarle todo lo que quería… Él es un hombre tranquilo y todos cometemos errores, y que las circunstancias en ese instante no ayudaron a su papá, y que lo ama incondicionalmente, yo apoyo a ese amor, entonces no lo hablamos de esa manera, pero sí lo recordamos como un momento difícil y que superamos juntos, unidos como debe ser.

–¿Extrañas la televisión?

Rashel Díaz: Si te digo la verdad no, hasta yo mismo me sorprendo, te hablo con mi corazón, yo estoy segura que en algún momento me va a caer el 20 y me voy a sentir mal… Ese 20 todavía lo estoy esperando… Yo hice todo lo que tenía ganas de hacer, a mi Telemundo me dio la oportunidad, hice ‘Miss Universo’, hice mundial, me fui a Rusia 2 veces, Premios Billboard, la alfombra… De todo lo que yo quise, entonces me sentía ya realizada, y que estaba lista para otro paso y eso hay que entenderlo. Cuando como compañía no hay nada que ofrecerte, y sabemos cómo está la televisión de difícil, hay que saber retirarse a tiempo. Yo me levanto ahora en día a las 6:30 de la mañana, feliz, por decisión propia, porque sé que tengo que prepararme a leer. Tampoco digo nunca volvería porque creo que eso es como radical y yo no sé lo que Dios tiene preparado para mí. Siempre estoy abierta para eso, y amo informar, amo comunicar pero creo que lo sigo haciendo de alguna manera eso uno nunca para, como nunca para de bailar que es otra de mis pasiones.

– ¿Quién es Rashel Díaz hoy?

Rashel Díaz: Trato de mantener mi esencia de esa joven en Cuba, que iba a trabajar en bicicleta, que su mamá y su abuela vendían bocaditos de helado para tener un poquito más de dinero en casa, la que bailaba hasta el cansancio flamenco, que la apasiona la castañuela, el baile, la guitarra, me gusta mantener eso, porque me recuerda yo no tenía nada y que vengo de un lugar donde me siento muy orgullosa, que jamás imaginé vivir en este país, ni alcanzar todo lo que he alcanzado.

-Te ha tocado en varias ocasiones correr por el Plan B y C, ¿qué le dices a aquellas mujeres que no se animan a creer que el plan B? Rashel Díaz: Las comprendo porque yo estuve ahí, fui una mujer muy insegura, una mujer que en un momento determinado, mientras pasaba una depresión, me sentía que no valía nada, que nunca más me iba a enamorar, que ningún hombre me iba a mirar, que ya había tenido 2 divorcios, que la infidelidad era como un desayuno, almuerzo y una cena en la mía, entonces pensaba que todo el resto del mundo era así, que yo no podía tener ningún éxito, que eso no era para mí… Lo que siempre trato de decirles es: “Trabaja en tu autoestima, porque el amor propio es algo fundamental para todo en la vida”.

MIRA LA ENTREVISTA A RASHEL DÍAZ COMPLETA EN VIDEO:

