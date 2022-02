Las burlas del “Piojo” fueron silenciadas a golpes: Germán Arangio recordó cuando le fracturó la nariz a Miguel Herrera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Miguel Herrera es un estratega de una actitud muy explosiva. Esta es una marca registrada del actual entrenador de Tigres de la UANL. Pero su comportamiento también se remonta a su etapa de jugador, específicamente cuando militaba en Toros Neza. Sin embargo, aquel impotente jugador recibió un freno rotundo por parte de Germán Arangio.

Antonio “El Turco” Mohamed ya había revelado con antelación que durante sus andanzas por Toros presenció una escena muy singular. El ex futbolista llegó al vestuario y vio a Miguel Herrera en una camilla luego de haber recibido varios golpes. El responsable fue Germán Arangio.

“Sí es verdad 99 por ciento de lo que dice. Nunca salió a la luz, porque no hubo un celular para filmar, eso quedó ahí en el vestidor, pero sí. Creo que fue a los días que yo llegué (…) Lo que no se acuerda el Turco es que me quedé elongando, se me acercó el Ojitos Meza y me dijo ‘Germán, Herrera es así, habla y habla, no vayas a hacer nada porque te va a generar una multa‘. Cuando de pronto lo vi en el vestidor y pasó lo que pasó”, recordó Arangio en una entrevista para MX Sudamérica.

¿Por qué golpeó a Miguel Herrera?

Para nadie es un secreto el tono burlón y el temperamento del “Piojo”. A pesar de que sus compañeros estaban acostumbrado a estas actitudes, Germán Arangio no tuvo paciencia para aguantar los embates de Herrera. El ex futbolista argentino reveló que fue violento por las provocaciones del “Piojo”.

“Estábamos jugando un ‘picadito’ un viernes antes del partido, le pegué desde la mitad de la cancha y empezó a agarrársela en mi contra, a decir cosas, pero no sé por qué se la agarró conmigo“, explicó.

