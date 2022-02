Mexicanas cobran revancha y vencen a Estados Unidos en fútbol bandera en “The Rematch”; en hombres el resultado fue adverso

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las selecciones mexicanas de “football flag” o “tocho bandera”, como se le conoce en México, enfrentaron el fin de semana pasado a sus similares de Estados Unidos, tanto en la categoría varonil como en la femenil, en un evento titulado The Rematch, una serie de duelos amistosos que formaron parte de la Super Bowl Experience en Los Ángeles, con el objetivo darle mayor visibilidad a este deporte que cada vez cobra más fuerza.

¡Hoy es el gran día de: "The Rematch" entré la Selección Mexicana de Flag Football y la de Estados Unidos desde el Super Bowl Experience en Los Angeles! 😎



¡México va por la revancha! 🇲🇽🔥



PUEDES VERLO EN VIVO aquí ⬇️ a las 20:00 hrs. https://t.co/FCvsSVD50s#NFLMX pic.twitter.com/uLcl1TQF9d — NFL México (@nflmx) February 6, 2022

Las jugadoras aztecas hicieron honor al nombre de la función y cobraron revancha de lo sucedido hace un par de meses en Israel, cuando cayeron por marcador de 31-21 ante Estados Unidos en la final del Campeonato Mundial de Fútbol Bandera, porque esta vez sacaron la casta y vencieron a sus rivales del norte por marcador de 25-32.

La Selección Mexicana Femenil puso la bandera de México en alto con la victoria de The Rematch en Los Angeles 🏆🇲🇽🔝#NFLMX pic.twitter.com/oMd0eCEGnr — NFL México (@nflmx) February 7, 2022

Sin embargo, la historia no fue igual para el combinado varonil, ya que ellos no pudieron derrotar a su similar de Estados Unidos y cayeron 48-41. Final scores from LA: The Rematch@unsft 🇺🇸 vs 🇲🇽

Men: USA 48 – Mexico 41

Women: USA 25 – Mexico 32 pic.twitter.com/WbMpQoiuQ0— USA Football 🇺🇸🏈 (@USAFootball) February 7, 2022

Al final, pese a la derrota de los hombres, el ambiente en el Centro de Convenciones de Los Ángeles fue festivo, incluso sonó el “Cielito lindo”, entonado por las jugadoras y muchos de los presentes. ¡Ay, ay, ay… canta y no llores! 🙌🇲🇽#NFLMX pic.twitter.com/XmXf8MBFG0— NFL México (@nflmx) February 7, 2022

También puede interesarte:

https://laopinion.com/2022/02/07/la-super-bowl-experience-lleva-a-los-angeles-la-fiebre-de-la-nfl/

https://laopinion.com/2022/02/07/un-mariachi-en-el-super-bowl-lvi-la-estrella-de-los-rams-que-podria-repetir-un-ritual-para-ganarle-a-los-bengals/

https://laopinion.com/2022/02/07/super-bowl-lvi-golden-ram-barber-shop-es-el-templo-donde-los-fans-de-los-angeles-rams-pueden-cortarse-el-cabello-y-revivir-las-glorias-del-equipo/