Adele vivió una noche alocada en unas discotecas gays en su natal Inglaterra

La cantante Adele regresará muy pronto a Los Ángeles tras viajar a su Londres natal para acudir a la ceremonia de entrega de los Brit Awards, en la que actuó y se llevó los tres galardones más importantes de la velada. Sin embargo, antes de volver a su casa, Adele no dudó en disfrutar de una noche de alocada diversión en dos discotecas gays más importantes de la ciudad de Londres en su natal Inglaterra.

Según el diario Daily Star, Adele acudió en primer lugar al mítico G-A-Y del Soho, una discoteca gay con la mejor música que puedas escuchar en un club en Inglaterra, según dicen muchos, para tener una noche alocada en las fiestas que se hacen en el mismo una vez a la semana. La artista se presentó en el local con varios amigos y tuvo ocasión de conocer en persona a algunos de los concursantes de la edición británica de RuPaul Drag’s Race, el reality por excelencia de la comunidad LGBTQ. View this post on Instagram A post shared by Adele (@adele)

Por si eso no fuera suficiente, después Adele se fue a otra discoteca gay llamada Heaven ahí en Londres, Inglaterra también. Esta última parada por su alocada noche fue con la que cerró con broche de oro su visita a su país natal. Como han revelado testigos presenciales al mencionado periódico, Adele no solo se dejó llevar por el ritmo de la música en la pista de baile, sino que no tuvo reparo en agarrarse a una barra americana para sacar el máximo partido a su improvisada coreografía.”La gente se volvió loca. Nadie esperaba encontrarse con un ícono como Adele, quien además ya dicen que está comprometida con Rich Paul, que apareció en el escenario sin previo aviso. Hacía años que no se divertía tanto en una salida nocturna, Adele se lo pasó genial”, ha señalado una fuente. Aquí les dejamos su video “Easy On Me” para que los disfruten.

