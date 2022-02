El supuesto amor secreto de Sebastián Yatra aclara relación con el cantante

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En los últimos meses han circulado rumores de todo tipo acerca de la vida sentimental de Sebastián Yatra, que aseguraban que había iniciado una relación con la joven que aparece en su videoclip “Tacones Rojos”, la actriz Clara Galle de la película “A través de mi ventana“, o que se había reconciliado con su ex Tini Stoessel.

Incluso hay quien le ha atribuido un romance con un influencer y modelo llamado Kunno, que se encargó de entregarle un galardón en una gala de premios musicales el año pasado y que aseguró ante todos los presentes que el artista era el amor de su vida. En aquella ocasión los dos posaron para varias fotografías en las que Sebastián aparece pasándole el brazo por encima de los hombros y eso fue más que suficiente para que muchos vieran algo más detrás de su buena sintonía.

Las especulaciones acerca de su supuesto idilio se extendieron como la pólvora en la esfera virtual, debido en gran parte a que Kunno hace referencia a menudo al cantante en su cuenta de TikTok porque es un gran admirador suyo. Ahora el supuesto novio secreto ha aclarado que, para su desgracia, no es cierto que sean algo más que amigos, aunque él anima a todo el mundo a seguir hablando del tema por si, a base de repetirlo, se hace realidad.

“Ojalá fuera verdad, a mí me encantaría. Yo estoy enamorado de él, porque es un tipazo, pero desafortunadamente no es verdad. No somos novios. Es que yo le digo que es mi chico ideal por su canción de ‘Chica Ideal’. Me llevo mucho con él. Él me quiere mucho y me abraza y todo, y la gente lo empezó a malinterpretar“, ha confesado en declaraciones al programa “El Gordo y la Flaca” de Univisión.

