Chicharito Hernández no pierde la ilusión: “Si no quisiera estar en la selección ya me hubiera retirado”

La falta de gol en la Selección de México durante los últimos juegos del Octagonal de Concacaf ha hecho que los aficionados se acuerden de Javier Chicharito Hernández y su inexplicable ausencia de las convocatorias. El goleador histórico sigue con la mente puesta en volver.

En México se habla del veto que sufre el goleador histórico de El Tri y hacen la comparativa con Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori o Henry Martín. Ninguno de los tres ha podido bridar confianza en el frente de ataque, la que sí daba Hernández años atrás.

“Como siempre lo he dicho, si no quisiera estar en la selección ya me hubiera retirado de la selección mexicana. Como jugador de fútbol estoy haciendo como me enseñó mi abuelo, mi padre; si quieres ser jugador de selección tienes que sobresalir en tu equipo y de toda la gente de tu país para poder ser llamado y considerado y es lo que está en mi mente”, declaró en TUDN.

Ahora le toca ser un aficionado de la selección y como buen mexicano desea que los dirigidos por Gerardo Martino puedan estar en el Mundial Qatar 2022.

“Como aficionado deseándolo lo mejor de todo corazón, que califique al Mundial, hablo como si no estuviera porque no he estado en unos años, pero es como que califiquen, lleguen al quinto partido”, admitió.

Incluso se atrevió a decir que este grupo puede apuntar a lo más alto: “Como cuando estuve ahí y me hicieron la pregunta que era imaginarnos cosas chingonas y es apuntar a lo más alto que es ser campeón del mundo, ¿por qué no? Imaginarse cosas chingonas, eso es gratis”.

Ahora se alista para una nueva temporada con el LA Galaxy y jugar a lado del brasileño Douglas Costa, quien llegó como flamante refuerzo del club angelino.

