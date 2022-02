José Eduardo Derbez revela que tras una borrachera terminó durmiendo en un ataúd

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

José Eduardo Derbez, quien es hijo de Eugenio Derbez y de Victoria Ruffo, dio mucho de qué hablar hace unos días después de que ofreciera un tour por su lujoso penthouse de Ciudad de México, donde mostró algunas de sus habitaciones y algunos de sus más íntimos secretos.

Entre los secretos que presumió se encuentran una cama sexual, unos muñecos de Chucky y un ataúd a su medida, siendo este último elemento el que se robó los reflectores.

Fue tal el impacto que causó su extraña adquisición, la cual se produjo durante la pandemia, que el hermano de Vadhir y de Aislinn volvió a ser cuestionado sobre las razones que lo llevaron a comprarlo.

“El ataúd, cuando empezó la pandemia dije ‘¿por qué no?’ Se antoja, de repente, ¿No?”, compartió el presentador de ‘Miembros al Aire’ durante una plática que tuvo con la cantante Karla Díaz, integrante de JNS, para su canal de YouTube ‘Pinky Promise’.

En otro fragmento de la entrevista, en la que también estuvo presente Vadhir, José Eduardo detalló que su ataúd no es un féretro cualquiera, sino que es uno hecho de acuerdo a sus dimensiones, pues no quería adquirir algo que ya usado.

“A mí lo que me dio miedo es que lo mandé comprar, pero dije ‘no, qué tal que me sale con una uña ahí adentro o con pedazos de piel’. Es que mucha gente luego vela a su muertito, lo devuelve o solo lo renró, aquí hay gente muy enferma. Entonces, yo dije ¡mejor lo hago a mi medida’, con medidas muy exactas, para que no me vayan a dar uno usado y lo hagan bie””, señaló el también actor.

A continuación detalló que en alguna ocasión ha llegado a dormir en el ataúd e, incluso, ha llegado a pensar en hacer el amor en su interior, pero hasta el momento no se le ha presentado la oportunidad.

“La primera noche sí me dio mucho miedo. Me costó un poco de trabajo acomodarme porque sí sentía como si mi casa fuera una funeraria, entonces ya con el tiempo le empecé a agarrar cariño y un día me puse una mega peda (borrachera) y dije: ‘me voy a dormir aquí’ y me dormí, pero lo cerré por completo”, contó José Eduardo ante la sorpresa de los asistentes al programa.

