AMLO solicita al Instituto de Transparencia información sobre periodista Carlos Loret de Mola

Mediante una carta, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), que dé a conocer la información sobre los ingresos y las empresas que están financiando al periodista Carlos Loret de Mola, quien hace algunas semanas dio a conocer una investigación donde presuntamente el hijo del mandatario mexicano está involucrado en conflicto de interés.

“Como ciudadano y presidente de la república, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares”, señaló López Obrador al leer la carta que envió al Inai.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo que el INAI debe investigar la “documentación que personas anónimas hicieron llegar a la oficina de atención ciudadana de la Presidencia” que muestran que Carlos Loret de Mola supuestamente gana 35 millones de pesos al año (cerca de 1.7 millones de dólares).

“También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola”, señaló en su carta.

López Obrador exhibió el viernes por primera vez estos presuntos ingresos tras la polémica generada porque el medio Latinus, de Loret de Mola, reveló que uno de los hijos del presidente, José Ramón López Beltrán, vivió en una casa en Houston, Texas (EE.UU.), de un contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“No es ético ni honesto usar fondos privados obtenidos mediante actos de corrupción para sabotear un programa gubernamental orientado a liberar al conjunto de la población de miserias y temores”, alegó en su texto.

Aunque la función del INAI es exigir a las dependencias públicas y servidores públicos que transparenten el uso de recursos del erario y datos de interés, el mandatario argumentó que Loret de Mola se ha dedicado a “calumniarlo” para “afectar su autoridad moral” y al Gobierno.

Además, justificó que detrás del comunicador hay intereses que se han beneficiado “del periodo neoliberal”.

“Los beneficiarios de esta política de pillaje están molestos con nuestro proceder y han emprendido una campaña o guerra sucia utilizando a personajes como el señor Loret de Mola para desprestigiar y golpear políticamente a nuestro movimiento”, indicó.

El mandatario ha negado que exista un conflicto de interés de su hijo, pero no ha desmentido los datos de la investigación periodística, que en enero reveló que vivió en 2019 en la casa de un ejecutivo de Baker Hughes, que ese mismo año amplió un contrato con Pemex.

Desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador adelantó que existen más casos de comunicadores que incluso ganan diez veces más que lo que presuntamente gana Carlos Loret de Mola.

“Así como este caso hay otros, que aunque parezca increíble, hay quienes ganan diez veces más que los 35 (millones de pesos) al año, ustedes son mirones profesionales, no me lo dejen a mi si no me van a sancionar. ¿No creen ustedes que es bueno?, ¿cómo se convierten se erigen en jueces quienes no transparentan sus bienes?”

Con su voz entre cortada, el presidente tabasqueño también reveló que cuando era opositor a los gobiernos, antes de llegar a la presidencia, él y sus hijos fueron víctimas de persecución política.

“De mis hijos, yo tengo la ventaja, si se puede decir así, de que hemos sido espiados durante muchos años, desde que ellos estaban pequeñitos, bueno cuando empezamos a ser oposición en tabasco, nos costó trabajo conseguir escuelas para que los inscribieran, ya se pueden imaginar las que hemos pasado, hemos tenido carros de vigilancia en nuestra casa… Ya ellos saben lo que es esto, me da mucho orgullo que resistan, se han portado bien aunque saben que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público, lo saben perfectamente, mientras yo he sido dirigente ellos no han ocupado cargo porque ese es el cuerdo que tenemos“, señaló.

Con información de Efe.

