Sylvia Pasquel revela que fue excluida por Alejandra y Luis Enrique Guzmán en documental sobre Silvia Pinal

Aunque los hijos de Silvia Pinal siempre habían demostrado gozar de una excelente relación, esto parece haber cambiado últimamente, pues Sylvia Pasquel confirmó que hasta el momento no ha sido considerada en el documental que preparan Alejandra y Luis Enrique Guzmán sobre la vida de su famosa mamá.

Fue durante una entrevista con el programa ‘Hoy’, en donde la actriz de 72 años compartió que hasta el momento no ha sido invitada a las reuniones que han convocado sus hermanos para la planeación de un nuevo homenaje a la última diva del Cine de Oro, pues al parecer todo ha quedado en manos de sus dos hermanos menores.

“A mí me comentó mi hermano que iba a hacer un documental, pero la verdad es que no me han convocado a una reunión ni nada, supongo que es un proyecto de Alejandra y de Luis Enrique“, explicó al matutino.

Asimismo, dijo entender que no sea invitada en esta ocasión, pues de cualquier manera será un proyecto que contará con todo su apoyo.

“No todos tenemos que estar involucrados en todo. Lo que se haga para enaltecer a la señora Silvia Pinal, por supuesto que estoy de acuerdo. En que lo necesiten que los apoye, los voy a apoyar”, agregó.

Y aunque destacó que mantiene una excelente relación con sus hermanos y que no existe ningún tipo de distanciamiento entre ellos, confirmó que tampoco fue solicitada su presencia al festejo por el cumpleaños número 54 de Alejandra Guzmán, celebrado el pasado 9 de febrero.

“Ni en todas las fotos tenemos que estar todos juntos. Luego yo subo una foto con mi hija y me dicen: ‘Falta Alejandra, falta fulano y ¿por qué no está perengano?’. No es que estemos peleados, pero no en todos los momentos podemos estar juntos, eso es de respetarse. También faltó Stephanie, Michelle, Camila, Frida y un friego de gente”, explicó luego de asegurar en broma que su foto podría ser agregada con ayuda de la tecnología.

Finalmente se refirió a la polémica felicitación de cumpleaños que recibió su hermana por parte de Paulina Rubio, con quien ya prepara una gira en los próximos meses por varias ciudades de Estados Unidos.

“Está bien la mercadotecnia. Así debe de ser, ahorita están juntas en un concierto pues entonces que se lleven bien y que no haya rivalidad y eso está padre”, puntualizó.

