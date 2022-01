Sylvia Pasquel revela que Alejandra Guzmán “se la mentó” Adela Micha tras comentario sobre Silvia Pinal

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El pasado mes de diciembre la actriz Silvia Pinal ingresó al hospital debido a problemas cardiacos, más tarde sus médicos confirmaron que había dado positivo a COVID, convirtiéndose en uno de los temas con mayor relevancia dentro del mundo del entretenimiento.

Y aunque la matriarca de la familia Pinal ya se encuentra completamente recuperada y fuera de peligro, su padecimiento también generó polémica por algunas opiniones que surgieron, como ejemplo de ello se encuentra el desafortunado comentario que hizo la periodista mexicana Adela Micha, en el que aseguró que “Silvia Pinal ya no tarda en morirse“, despertando una ola de reacciones de todo tipo, pero como era de esperarse también provocó la molestia de sus dos hijas.

Así lo confirmó Sylvia Pasquel durante una entrevista para el programa ‘Todo Para la Mujer’ que conduce la periodista Maxine Woodside, en donde reveló a detalle la forma en que reaccionó su hermana Alejandra Guzmán, destacando que la certeza y frialdad con la que hizo el comentario habla de una “poca estimación y muy fea” hacia la última gran diva del Cine de Oro.

“Con la familia Pinal ella no cuenta, pero para nada. Realmente no nos interesa la amistad con una persona que se expresa así de nuestra madre“, dijo Pasquel.

También explicó que cuando Alejandra Guzmán se enteró de lo que la periodista había hecho, inmediatamente le respondió con un mensaje en el que le dijo de todo.

“Fue muy hábil porque primero habló con Alejandra, después de hablar con Alejandra salió el video. Creo que se lo mandaron a mi hermana Alejandra y mi hermana le habló para ponerla en su lugar y le dijo todo lo que le tenía que decir“, agregó.

Posteriormente, Adela Micha se puso en contacto con Pasquel para explicarle lo que había sucedido, asegurando que su comentario no había sido con mala intención.

“Pero ella me habló a mí, cuando se peleó Alejandra con ella y me habló a mí y me dijo que me quería entrevistar, yo no sabía absolutamente nada. Me entrevista y después que me entrevista me manda un mensaje y me dice: ‘oye es que hubo un malentendido de un comentario que yo hice y ya me habló la Guzmán y ay, me la recordó y me la re mentó, y todo, pero yo quiero decirte que es un malentendido que no hubo ninguna intención’“.

Po supuesto, Pasquel le dio la razón a su hermana y con un mensaje le dijo a la conductora lo que se merecía.

“Yo también le mandé un mensaje diciéndole: ‘Qué poca tienes. Eso no se hace, con razón mi hermana te habló muy justificadamente para re mentártela, y yo porque ya te la mentaron ya para que quieres que te la miente otra vez’, pero sí se la merecía”, puntualizó la actriz.

