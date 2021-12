Adela Micha: “Ya no tarda en morirse”, dijo sobre Silvia Pinal, quien dio positivo a COVID-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La periodista mexicana Adela Micha generó polémica y su video se volvió viral en las redes sociales, luego de expresar que Silvia Pinal “ya no tarda en morirse”, tras dar positivo a COVID-19. La periodista posteriormente aclaró sus dichos.



Y es que la mañana de este miércoles Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel, hijas de la actriz de 91 años, informaron en entrevistas televisivas que su madre, Silvia Pinal dio positivo a COVID-19 y que se encontraba internada en un hospital en la Ciudad de México.



Silvia hospitalizada por COVID-19

Alejandra Guzmán dijo que su mamá tuvo problemas de presión y una arritmia cardíaca, por lo que fue internada de emergencia la tarde del miércoles y luego le diagnosticaron COVID-19, por lo que tendrá que permanecer hospitalizada.



La rockera mexicana dijo que Silvia Pinal se encuentra estable, pero de igual forma pidió al público que oren por la salud de su mamá.

“Ya no tarde en morirse”, dijo Adela Micha

Por lo que la prensa comenzó a publicar la información sobre Silvia Pinal, y la periodista mexicana Adela Micha hizo un comentario en su programa “Me lo dijo Adela”, que se transmite por Heraldo Televisión, que fue criticado por los usuarios de las redes sociales.



Micha fue captada en video durante un corte en su programa donde expresó que Silvia Pinal “no tarda en morirse”, lo que no fue bien visto por los usuarios de las redes sociales.

“¿Y tenemos algo preparado? (de Silvia Pinal) Ya no tarda en morirse”, dijo Adela Micha a un integrante de su equipo de producción.

“¿Por qué no me escriben algo y se los grabó? Tengo muchas entrevistas con ella, para que lo vayan armando”, comentó la periodista mexicana.

“Yo creo que ya se va a morir”

“Yo creo que ya se va a morir”, remató Adela Micha quien fue captada en video, que fue compartido en Twitter y se hizo viral, logrando críticas en su contra por sus declaraciones sobre la llamada última diva del cine mexicano.

¡Qué buenos deseos emanan de tu persona! Deseos que solo se palpan cuando estás ante el ojo público, porque tras bambalinas es otro asunto. ¿Ya sabrá la familia de Silvia Pinal cómo te expresaste? Se nota que lo importante es el morbo y actuar como hiena, eres @Adela_Micha 🤥🙃🥴 pic.twitter.com/c27SK5j4Ni — ManuRey (@ReyMannu9) December 23, 2021





Tras desatar una lluvia de críticas, Adela Micha compartió un video en su cuenta de Twitter aclarando los comentarios que generaron polémica.

Adela Micha aclara sus dichos

“Lo que pasa es que están diciendo que en el corte … yo dije preparen la entrevista (…) y sí comenté no se vaya a morir, porque es mayor, tiene covid, tiene 91 años y tiene una falla cardiaca hace seis meses“.

“Lo que pasa es que están diciendo en el corte cuando me dijeron que Silvia Pinal estuvo enferma yo dije preparen la entrevista, porque ya le había escrito a Alejandra Guzmán su me tomaba la llamada para que se viera la entrevista y sí comenté no se vaya a morir, porque pues es mayor, le da covid, tiene 91 años y con una falla cardiaca hace seis meses”, comentó Adela Micha.

“Y dije voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista, para ilustrar la entrevista nada más. No me contradije, no fue falta de tacto. En televisión, pues tienes que ilustrar las cosas y por eso pedí que buscarán la entrevista y así fue”, concluyó la periodista mexicana para aclarar sus comentarios.

Deseo profundamente que mi querida Silvia Pinal se recupere muy pronto, ¡estoy segura de que así será! pic.twitter.com/ifyQL1ED1q— Adela Micha (@Adela_Micha) December 23, 2021

Hasta el momento, Silvia Pinal se encuentra estable, indicaron sus familiares.



