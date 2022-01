Silvia Pinal habla de su estado de salud y confirma que ya dio negativo a COVID: “Ya no tengo nada”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Silvia Pinal ha librado por completo el COVID-19, así lo dio a conocer ella misma durante una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, en donde compartió algunos detalles sobre su estado de salud y cómo fueron los días que permaneció en el hospital.

Durante un enlace vía telefónica con la emisión de espectáculos de TV Azteca, la actriz de 91 años reveló que ya dio negativo a Coronavirus, por lo que se siente muy bien y sobre todo con buen ánimo.

“Claro que ya no tengo nada, mi buen trabajo me costó. Me siento perfecta, me siento muy bien. Me siento con ganas de vivir, de reír, con ganas de pelearme, de correr y todo eso”. Silvia Pinal

La última diva del Cine de Oro hizo gala de su característico sentido del humor al asegurar que está siendo atendida y comiendo como Dios manda, motivo por el cual se siente muy agradecida con los médicos que la atendieron durante los días que permaneció hospitalizada.

“En el hospital bendito sea Dios pasa pronto, porque si fuera largo sería terriblemente enfermo. Pasa rápido, tengo que darle gracias a Dios, a los médicos y terminó muy bien… tengo unas nalgas muy bonitas, en fin…“, expresó entre risas.

La estrella de cine, teatro y televisión le confesó a Pati Chapoy que luego de pasar varios días en casa podría tomar unas vacaciones en la playa, pero en especial le gustaría regresar al bello puerto de Acapulco, Guerrero.

“En estas vacaciones fíjate que aún no sé (a dónde va a ir). En mis últimas vacaciones que hice estuve en Acapulco y ahora me gustaría, no sé, pero yo creo que Acapulco“, dijo.

Además de mencionar que ya fue dada de alta, también confesó que por el momento no ha recibido la visita de sus hijos, pero no piensa quedarse con los brazos cruzados y pronto buscará la oportunidad de estar con alguno de ellos.

“Brincos diera, no yo creo que no; pero sí voy a tratar, tampoco quiero quedarme en la ‘lela’“, agregó.

Por su parte, Efigenia Ramos, asistente personal de doña Silvia Pinal, confirmó que no solo Alejandra Guzmán resultó contagiada de Coronavirus, ya que tanto ella como otras personas de servicio tuvieron que aislarse por la misma razón. Asimismo, destacó que están a la espera de la aplicación de la vacuna de refuerzo para la actriz, misma que podría darse en aproximadamente un mes.

Recordemos que fue el pasado 22 de diciembre cuando Silvia Pinal ingresó al hospital por problemas cardiacos, pero tras realizarle diversas pruebas por protocolo, los médicos confirmaron que era positiva a COVID-19. Luego de permanecer varios días aislada, la actriz salió del hospital el 29 de diciembre para continuar con su recuperación en casa.

