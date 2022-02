AMLO dice que planteará a Joe Biden campaña de desprestigio en su contra por parte de periodistas “famosos”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que existen en México grupos de poder que utilizan a los medios de comunicación y periodistas “famosos” para calumniar y golpear a su gobierno, por lo que planteó, de ser necesario, llevar el tema con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.

“Si es necesario se lo voy a plantear al Presidente Biden, porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México, que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios, empresarios que no pagaban impuestos, y también por el Gobierno de Estados Unidos, que les da dinero a estas asociaciones, como la de Claudio X. González (empresario de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) y otras, esa es una actitud injerencista”, señaló.

El presidente mexicano insistió en que existen organizaciones opositoras a su gobierno que están actuando de forma injerencista debido a que están recibiendo financiamiento por parte de Estados Unidos.

“Ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país, se debe respetar nuestra soberanía, no somos colonia, no somos protectorado, somos un país libre, independiente y soberano y además yo represento autoridad legal y legítimamente constituidas, yo fui electo democráticamente, me eligió el pueblo”, apuntó.

“En el mundo se usa a estos bloques de poder mediático para imponer procedimientos de corrupción, para que las empresas puedan robar con impunidad. Bueno las empresas no solo dominan los medios más influyentes, son las empresas las que ponen a los gobernantes, no es el pueblo, son las grandes corporaciones a través de los medios que inflan a dirigentes o a partidos en el mundo”, aseveró.

“Si es un tema importante, no tienen nada que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, eso está garantizado. El asunto es ¿qué hay detrás? ¿cómo está el financiamiento de los medios?, precisó.

El mandatario mexicano volvió a acusar de “mercenarios” y “pasquines” a periodistas “famosos” como Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Jorge Ramos, Carmen Aristegui, o el periódico Reforma, además de reiterar de que son parte de la “mafia del poder” por lo que deben de revelar cuánto ganan y quién los está financiando.

“Todos tienen el derecho a disentir, a protestar, nadie ha sido ni será censurado, ni Loret de Mola ni López Doriga, ni Ciro, ni Aristegui, ni los del pasquín (Reforma) los que ahora se rasgan las vestiduras de manera hipócrita”, dijo.

“Los medios son concesiones, son entidades de interés público los medios, y en varios casos reciben dineros de gobiernos”, mencionó.

“Lo único que estamos planteando es que todos debemos de ejercer nuestra libertad de expresión, los potentados conforman un poder mediático para atacar, calumniar, destruir, entonces lo que estamos planteando es que esos grupos de poder, que utilizan los medios de información y a periodistas, den a conocer cuánto destinan a esas acciones, que estos periodistas famosos que son alquilados para defender estos intereses y golpear a opositores, den a conocer cuánto ganan porque obtienen muchísimo dinero, son mercenarios de alto rango”, aseguró.

“Obtienen muchísimo dinero, son mercenarios de alto rango, ellos deberían de dar a conocer cuánto ganan, de dónde obtienen sus recursos. ¿cuánto gana Ciro Gómez Layva?, ¿cuánto gana Joaquín López Dóriga, Loret?. Me llegaron a entregar información que gana 35 millones al año, en términos generales como 3 millones al mes, pero nada más es sus ingresos. ¿Cuánto gana Jorge Ramos? ¿por qué no lo dice?. Porque no defienden al pueblo, eso es un cuento, defienden a grupos de intereses creados”, aseveró.

“Bueno, los futbolistas famosos del mundo dan a conocer cuánto ganan, hay una lista, los beisbolistas lo mismo, hacen su contrato y es público, y por qué no lo van a hacer estas personas”, afirmó.

Andrés Manuel López Obrador lamentó que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, INAI, rechazara su solicitud para dar a conocer los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, quien reveló una investigación sobre su hijo y su vida ostentosa.

“Yo ya presentía que iban a responder de esa manera por su actitud desde que se fundó ese instituto. No permiten que se den a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas famosos”, afirmó.

López Obrador también lamentó no tener autorización para dar a conocer las ganancias de los periodistas “famosos” que estos son una minoría, ya que la mayoría de los reporteros en México, dijo, “ganan muy poco y arriesgan mucho, los que andan en la calle, los que andan haciendo la nota, no los que están en su oficina, en los restaurantes de lujo”, consideró.

“Yo puedo probar, si me lo permite el INE de que hay periodistas de que ganan más de 5 millones de pesos mensuales, de estos que mencioné, estamos hablando de Loret 3 (millones), pero hay quienes ganan más, ¿entonces qué son?“, argumentó.

“Me voy a quedar con la información que tengo”, dijo, pero indicó que si Carlos Loret de Mola se lo autoriza dará a conocer su sueldo “nada más para probarle que no es una exageración, que sí puedo probar que recibió 35 millones y tengo todas las facturas y todos los comprobantes”, puntualizó.

Te puede interesar:

– Periodistas mexicanos guardan minuto de silencio en conferencia mañanera de AMLO por asesinatos

– Instituto de Transparencia de México niega petición de AMLO de indagar a periodista Carlos Loret

– AMLO niega conflicto de interés con contratistas tras investigación periodística sobre su hijo