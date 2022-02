Ángela Aguilar rinde homenaje a Selena Quintanilla y es ovacionada de pie en su concierto como solista

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ángela Aguilar apuntó un nuevo triunfo en su carrera como solista, esta vez durante el concierto que ofreció la noche del pasado viernes 18 de febrero en la Arena Ciudad de México, en donde interpretó sus grandes éxitos y rindió un nuevo tributo a Selena Quintanilla, lo que le valió que su público la ovacionara de pie al finalizar su presentación.

La menor de la dinastía Aguilar continúa a todo galope con su gira Mexicana Enamorada, con la que brindó uno de sus espectáculos más aplaudidos en los que se ha presentado de manera individual, dejando el alma y corazón ante su público.

En el show que estuvo bajo una una gran producción en la que no faltaron las luces, flores, bailarines y varios cambios de vestuario, fue abarrotado por miles de fanáticos que disfrutaron de una noche mágica coreando todos sus éxitos, en donde por supuesto tampoco faltó el folclore y un verdadero derroche de talento en el que “La princesa de la música mexicana” deleitó con su voz gracias a temas como “Dime cómo quieres”, la cual grabó en colaboración con Christian Nodal.

Pero uno de los momentos más aplaudidos fue cuando rindió homenaje a “La reina del Tex-Mex”, Selena Quintanilla, a quien recordó interpretando el tema “Como la flor”, el cual bailó de principio a fin.

La noche no podía finalizar sin que interpretara clásicos mexicanos acompañada de su mariachi como “Malagueña”, con el que recordó sus raíces y el gran legado que le dejó su abuelita Flor Silvestre y el gran Antonio Aguilar. View this post on Instagram A post shared by ÁngelaAguilarFans✨ (@angelaaguilar_icon)

“Me gustas mucho”, “La llorona”, “En Realidad”, “Fuera de Servicio”, “Ella qué te dio” y “Te quiero para mí”, fueron otros temas que confirmaron es una digna representante de la música y cultura mexicana, lo cual fue agradecido por el público otorgándole una merecida ovación de pie al finalizar el show, momentos que también fueron difundidos a través de las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Angelitxs 👼🤍 (@_angelaaguilarr)

El éxito fue aplaudido por su orgulloso padre, quien compartió el momento en que de la intérprete de 18 años salió del escenario entre las luces de los asistentes.

“Luego de anoche en la Arena CDMX. Hay un antes y un después en la carrera de Angela Aguilar. ¡¡Bravo hijita!! Muy orgulloso de ver como cada día te superas, como has crecido artísticamente, como te quiere la gente. ¿Y sabes qué hija? …….esto es solo el principio”, escribió Pepe Aguilar en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Pepe Aguilar 🇲🇽 (@pepeaguilar_oficial)

