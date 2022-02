Las 7 señales para saber si estás enamorado de la persona equivocada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las relaciones amorosas no siempre son miel sobre hojuelas, aunque una de las partes ponga todo su empeño por que las cosas funcionen, pero hay señales con las que te puedes dar cuenta que estás enamorado de la persona equivocada.

En la mayoría de los casos, es el propio amor el que no deja ver ciertas señales que indican que la relación no va por buen camino y que lo mejor es alejarse de esa persona.



Así que pon mucha atención para que puedas darte cuenta que estás enamorado de la persona equivocada y aunque te cueste trabajo, lo mejor es poner punto final a esa relación.

Tratar de complacer a la pareja

Una de las primeras señales de una relación que no está equilibrada es que una de las partes trate de cambiar para tratar de complacer a su pareja, que al principio podrían ser pequeñas cosas, pero con el tiempo esa situación se va tornando muy difícil para quien está poniendo todo para que la otra persona no se moleste.

Es decir, solo una de la pareja se dedica a complacer a la otra, quien ni cuenta se da de lo que están haciendo por él.

Defender a la pareja ante la familia y amigos

Sin duda, tu pareja no siempre le caerá muy bien a tus amigos y familiares, eso es normal, pero si tu te la pasas justificando su actitud y acciones, para ponerlo como la pareja perfecta, no es un buen indicio de una relación sana.

Si son varias las personas que te lanzan alertas sobre el comportamiento de tu pareja, debes poner atención, por algo te lo dicen, y seguramente estás enamorado de la persona equivocada.

Las críticas y los enojos sin una constante

Si tu pareja se la pasa criticando por cualquier cosa y si los reclamos ya forman parte de tu estilo de vida, no esperes más, eso es una clara señal de que no estás con la persona correcta y lo mejor es decir adiós a esa relación.



El amor se trata de comprensión, si bien no estará de acuerdo en todo contigo, sí debe respetar tus decisiones y acciones.

Inseguridad de dónde o con quién está

Se puede decir que los celos forman parte de la relación, pero que no sean enfermizos, ni excesivos, porque en ese caso, lo mejor es terminar esa relación.



Además, si tú y tu pareja se la pasan cuestionando qué hace el otro cuando no están juntos, eso indica una total inseguridad, más que celos, definitivamente no se puede tener una relación sana.

Así que esta es una de las principales señales para dar por concluido ese amorío, ya que ese no es el verdadero amor.

Comunicación poco constante

Si tu pareja siempre pone en silencio su celular y en lugar de contestar, solo manda texto, los fines de semana no está disponible para salir contigo, en sus contactos te tiene con otro nombre, debes darte cuenta que algo no encaja y es momento de salir corriendo de esa relación.

Toma decisiones por ti

Si bien una pareja es para compartir, pero son seres individuales e independientes y cada uno es libre de tomar sus propias decisiones.



Pero si uno es quien siempre toma las decisiones importantes en la vida del otro, no está respetando esa individualidad, así que si eso está pasando en tu relación, tú tienes elegir qué rumbo quieres que tome tu futuro.

Estás son algunas de las señales que alertan que estás enamorado de la persona equivocada, así que si pasas por alguna de las situaciones antes mencionadas no dudes en cortar por lo sano, y plantearte lo que realmente mereces en una relación sentimental.

