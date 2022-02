Con qué signo zodiacal no te deberías casar, según astrólogos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hay signos del zodiaco que no están destinados a pasar una vida juntos, si bien pueden llevarse bien en una relación sin compromisos, no es una buena idea llegar al matrimonio, según advierten astrólogos.

Las personas que creen en la astrología suelen revisar el horóscopo para averiguar qué tan compatibles son con otra persona en función de su signo del zodiaco. Las estrellas pueden darles una idea sobre la probabilidad de éxito en una relación, pero ante un compromiso serio las cosas podrían cambiar,

Y es que una vida de casados no es lo mismo que una relación de noviazgo o donde no haya compromisos serios. De acuerdo con una reseña de BestLife, basada en la opinión de diversos astrólogos, este es el signo con el que no deberías casarte.

El signo menos compatible en el matrimonio es Tauro. Aries como esposa/esposo es espontáneo y necesita una vida de aventura, y Tauro es alguien orientado a las rutinas y muy obstinado, por lo que el desajuste energético es evidente.

Acuario es el signo más difícil para Tauro en el matrimonio. El toro no puede soportar que alguien lo controle, además, Acuario es muy frío para un ser tan romántico como Tauro. Una vida en matrimonio les augura choques y discusiones.

Encontrará en Capricornio un matrimonio complicado y difícil. Géminis es sociable, divertido, que le gusta la variedad y los cambios, mientras que Capricornio prospera en las estructuras, la disciplina y las obligaciones. Un matrimonio con Capricornio podría ser muy sofocante para Géminis.

Es el signo más sensible del Zodiaco por lo que necesitan una pareja que llene ese espacio emocional. Aries no es la mejor opción debido a que es muy orgulloso y no le ofrecerá a Cáncer la seguridad que necesita.

No suele llevarse bien en el matrimonio con Virgo debido a que es muy rígido. Leo quiere tranquilidad en casa y necesita tener el control absoluto, por lo que es habitual que choque con Virgo.

Sagitario no es la mejor pareja para Virgo porque es demasiado despreocupado y aventurero. Virgo quiere un matrimonio donde las cosas se planeen a corto, mediano y largo plazo, Sagitario es muy impredecible por lo que no podrían tener un matrimonio tranquilo.

En un matrimonio Libra necesita su espacio y, al mismo tiempo, una pareja que le ayude a tomar las decisiones. Piscis no es el mejor signo para Libra, ya que es soñador y vive en una fantasía.

El signo con el que no debería casarse es Leo debido a que no tiene la paciencia suficiente para esperar a que Escorpio confíe en él. Los escorpiones necesitan mucho tiempo para abrirse totalmente con una pareja, por lo que los leones podrían desesperarse.

Busca relaciones que le den libertad y espacio, razones por las que Cáncer no es una buena opción. Un matrimonio Sagitario-Cáncer estará lleno de dramas y dificultades emocionales.

No es tan fácil impresionar a un Capricornio, se necesita disciplina, planeación y creatividad. Libra no está dispuesto a esforzarse de más para complacer todas sus exigencias, por eso, es el signo menos incompatible en el matrimonio.

Busca parejas que lo ayuden a evolucionar y crecer, y al mismo tiempo, respeten su independencia y espacio personal. Escorpio no es su mejor opción debido a que tiende a ser demasiado invasivo.

Tiende a prosperar en relaciones con signos sensibles y de mente abierta. El vertiginoso ritmo de Géminis puede no ser la mejor opción ya que no tendrá la paciencia para entender el mundo fantástico en el que vive Piscis.

