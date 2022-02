Invasión en Ucrania: los residentes de Kiev buscan refugio tras el inicio de la operación militar rusa

Los residentes de Kiev, la capital de Ucrania, se despertaron con el sonido de las explosiones y las sirenas. Ahora muchos intentan buscar refugio o huir del país.

Algunos se refugian en las estaciones de metro de la ciudad y en los refugios antiaéreos. Otros están tratando de escapar.

El tráfico está atascado en las autopistas que conducen hacia el oeste de la capital y la frontera con Polonia.

Dos ritmos marcadamente diferentes se han visto en las calles de Kiev esta mañana.

Uno era extrañamente apagado. Mucha gente iba a trabajar con normalidad: caminaban por las calles y tomaban los autobuses.

El otro estado de ánimo era de urgencia. Muchas personas se apresuraban a guarecerse en refugios antiaéreos o estaciones de metro. Otros formaban largas colas en bancos, supermercados, gasolineras. Algunos están huyendo hacia el oeste en auto.

Un hombre me detiene en la calle y dice: “Esto es la guerra”.

Mark, un ejecutivo de ventas de 27 años, al igual que nosotros, se levantó alrededor de las 7:00 am con el sonido de las explosiones y las sirenas.

Encontró a una niña llorando abajo y la llevó a la estación de metro más cercana para refugiarse.

Mark, uno de los 900,000 reservistas del ejército de Ucrania, dice que está listo para que lo llamen a luchar contra Rusia.

“No tenemos otra manera”, me dice. “Debemos defender nuestro país. Y tal vez morir en esta guerra”.

Mark dice que está preparado para morir luchando por “cada milímetro” de Ucrania.

“Hay un único camino: si nuestro ejército viene a mí y me dice que debo morir por mi país, lo haré”.

En otro lugar nos encontramos con Svetlana, una trabajadora escolar que se dirige a un refugio antiaéreo.

Después de que la despertaran al amanecer “cuando algo estalló”, Svetlana recibió una llamada de sus amigos desde Crimea, que fue anexada por Rusia, donde se ha reportado la entrada de tanques rusos hacia Ucrania.

“Es una guerra”, le dijeron.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban a decenas de personas durmiendo en los vagones y andenes del metro de Kiev.

