Alicia Machado confirma que se hará una nueva cirugía estética

Con la honestidad y humor que la caracteriza, la ex reina de belleza Alicia Machado volvió demostrar que busca mantenerse bella con el paso de los años y reveló que se practicará una intervención en el rostro con el cirujano plástico mexicano Luigi Gil.

En entrevista con el programa de televisión mexicano “Ventaneando”, la ganadora del reality ‘La Casa de los Famosos’ aseguró que dicha intervención surge como resultado de la pérdida de peso que ha registrado durante los últimos meses.

“Acabo de perder casi doce kilos, que perdí estando en un show de televisión. Y ahora, uno ya no está tan joven como quisiera”, contó a las cámaras del programa. “Bueno, vengo a ver que me hace Luigi. Quiero hacerme un refrescamiento facial, para verme de la cara más joven porque de cuerpo me siento bastante bien”, añadió.

Además de compartir sus planes, Alicia Machado se tomó el tiempo de recomendar a aquellos que deseen llevar a cabo un procedimiento estético que se informen y acudan con profesionales.

“Todas tenemos momentos de inseguridad, así seas Miss Universo. Hay días que me levanto en la mañana y digo ‘¡Dios mío! Soy un monstruo’. Es muy peligroso porque ahí es cuando muchas de nosotras vamos con cualquier cosmetólogo, cualquier curandero que te dice que te va a poner, te va a rellenar, te va a hacer”, contó.

Para finalizar, la intérprete de “Claudia Ordaz” en la telenovela Lo imperdonable señaló: “Me he salvado de varias porque, como cualquier mujer, he ido, a lo mejor, a lugares que no han sido los mejores; me he tratado de hacer cosas buscando mantener esa belleza“.

