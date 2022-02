Sin sostén, Alicia Machado presumió su escote hasta el ombligo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después que Alicia Machado y NiNel Conde pasearan en bikinis por Miami Beach en un yate de lujo de unos amigos, la ex Miss Universo no puso reparo para, sin sostén, presumir su escote que le llegaba hasta el ombligo. Obviamente, ahora que la venezolana ha perdido peso, no para de dejar a todos impactados con su belleza y carisma.

Con un blazer oscuro y sin camisa, ni sostén abajo, la es ganadora de La Casa de los Famosos, Alicia Machado, exhibió un escote que por poco le llega al ombligo. Muy por el contrario de verse vulgar, la venezolana lució elegante y muy seductora. Con esta imagen, la ex de Roberto Romano, deja muy claro que es un experta en el arte de la seducción. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Los conflictos con sus ex compañeras del reality de Telemundo, La Casa de los Famosos, siguen aún en pie a pesar que el mismo dejó de salir del aire hace par de meses. Celia Lora admitió recientemente que, desde que Alicia Machado se hizo amiga Manelyk González, la hija del rockero no quiere saber nada de ninguna. Celia Lora ha dejado muy claro que el reality no le sirvió de mucho, que no le gustó la experiencia y que no quiere hablar de lo mismo. Precisamente hace dos se llaman, Celia Lora fue la portada de Playboy México y causó impacto en las redes sociales a lucir totalmente desnuda.

Por lo pronto, Alicia Machado no para de trabajar. Sigue promocionando productos de pérdida de peso, su reciente obra “Yo sí Soy Arre**”, con la que se estará presentando no solo en Estado Unidos sino en México también, tiene varios proyectos en puerta y por supuesto, el rol que más ama, el ser madre de Dinorah.

