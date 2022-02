Manelyk González revela que Celia Lora la odia y la ha humillado por hacerse amiga de Alicia Machado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Manelyk González ganó popularidad luego de aparecer en realities como ‘Acapulco Shore’, ‘Super Shore’, ‘Resistiré’, ‘Mawy: Del Antro al Campo’ y recientemente se convirtió en una de las habitantes de ‘La Casa de los Famosos’, en donde se encontró con la que hasta ese momento era su amiga, Celia Lora. Sin embargo, la amistad terminó cuando la influencer mexicana decidió iniciar una alianza con Alicia Machado, situación que no fue del agrado de Lora.

A partir de entonces ya no han logrado limar asperezas, pues al parecer la amistad terminó definitivamente. Así lo dio a conocer Manelyk González durante una reciente entrevista concedida a Gustavo Adolfo Infante en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, en donde recordó cómo fueron sus inicios en los realities show y la manera en que empezó a obtener dinero con ayuda de los “sugar daddy”.

Pero también compartió cómo fue su polémico paso por ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, en donde coincidió nuevamente con la modelo mexicana Celia Lora.

“Me fue bien en La Casa de los Famosos, fui la cerecita del pastel porque llegué casi un mes después, fue difícil porque ya todos tenían sus amiguitos, sus alianzas, los favoritos, los rechazados y aparte llego y está Celia Lora que era amiga mía“, dijo.

Y aunque ambas mantenían una estrecha amistad que inició en el ‘Acapulco Shore’, recordó que Celia Lora le dejó de hablar por culpa de Alicia Machado.

“Ella se molestó muchísimo porque me hice amiga de Alicia Machado, pero no entiendo qué quería que hiciera, yo fui por todo y a ganar, no a hacerme enemigos por ella”. Manelyk González

Pero eso no fue todo, ya que confesó que los problemas continuaron tras su salida de este reality show y vía mensajes de texto la ha humillado diciéndole de todo.

“A mí me ha dicho hasta de lo que me voy a morir: ‘traicionera, maldita, haces todo por dinero, bájate de tu tabique, no sabes hacer nada, ¿Qué te pasa?, creciste por mí, hiciste por mí, llegaste por mí. Y por supuesto que no, yo tengo lo que tengo gracias a mí, a mi esfuerzo a y a mi trabajo. Si fuera lo que dice ella hubiera llegado a la segunda semana de La Casa de los Famosos”, agregó.

Para Manelyk, Celia Lora debería entender su postura porque creció en la farándula, pero para su sorpresa fue todo lo contrario y nunca logró entender su estrategia.

“Era todo al revés, como: ‘no le hables a tal, solo tienes que estar conmigo, eres una maldita porque le hablaste a Alicia Machado que es mi enemiga’. Pero es un reality show, no es la vida real, pero bueno, no me quiere hablar y tampoco le voy a rogar la amistad a nadie”, concluyó.

