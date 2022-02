Alicia Machado quedó sin palabras ante petición que le hiciera su hija Dinorah

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La ex Miss Universo Alicia Machado, una vez más, habla sin censura sobre un tema que le preocupa mucho y es todo lo referente a su hija Dinorah Valentina, como es normal en cualquier madre responsable. Por eso, la venezolana y ganadora de La Casa de Los Famosos se quedó sin palabras cuando su hija Dinorah le pidiera de regalo de cumpleñaos un cirguía de “pechonalidad”, obviamente para aumentarle sus senos.

Pero, con la misma voz cantante que tiene la estrella de Telemundo, asegura que le dijo: “Bajo mi techo y mientras sea menor de edad, no. Primero debe quererse ella y aceptarse”, fueron las palabras tajantes de la ex de Roberto Romano y Pablo Montero. Esto sucedió durante una entrevista que le hiciera el programa ventaneando. En la misma, Alicia Machado no escondió su impresión ante tal petición de su hija Dinorah sobre aumentarse su “pechonalidad”, quien llega a los 15 años.

Alicia Machado y Ninel Conde, juntas y en bikinis, navegaron en yate por Miami Beach rodeadas de amigos vivió en carne propia lo que es ser juzgada por el cuerpo y ante millones de personas en televisión. Recordemos que, cuando se coronó Miss Universo en 1996, engordó unas pocas libras y Donald Trump la hizo ejercitarse en frente de cámaras de televisión. Esto sin mencionar, que la llamó Miss Piggy en su momento también. Obviamente, como buena madre, Alicia Machado no quiere eso para su hija Dinorah y se asegura de brindarle todas las herramientas posibles para que sienta segura con ella misma primero. View this post on Instagram A post shared by NovelaLounge (@novelalounge)

