Alicia Machado muestra el calzón con un vestido transparente en la transmisión del Miss Universo 2021

El Miss Universo 2021 se está llevando a cabo desde Israel donde por cierto, la estrella de Telemundo Adamari López participa como juez. Mientras, la ganadora de La Casa de Los Famosos y también ex Miss Universo, Alicia Machado, causa impacto con mostrando el calzón con un vestido transparente en la transmisión especial del Miss Universo 2021 desde los estudios en Florida y junto al conductor de Suelta la Sopa, Jorge Bernal.

Con un vestido muy delicado y transparente, Alicia Machado dejó ver su calzón debajo por debajo del mismo. Al traje le resaltaban unos detalles en azul y plateado que la hacían brillar desde el estudio de Telemundo. Alicia se destacó junto a Jorge Bernal y además se le notó la emoción, pues inevitablemente revivió los mejores momentos de cuando ella se coronó Miss Universo en 1996. View this post on Instagram A post shared by Alicia machado fan club (@clubdefanaliciamachado) View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

No hay duda que Alicia Machado dio un cambio radical a su imagen después de perder casi 30 libras en La Casa de Los Famosos. Ya afuera y entre tanto compromiso profesional, la venezolana no ha parado de seguir perdiendo peso y verse como la reina mundial de la belleza que es. De hecho, ha sido muy generosa y ha compartido con sus fanáticos el secreto que usa para lucir una cintura mínima, así como 5 tips de belleza que pueden ayudar a cualquiera a perder peso en tiempo récord. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

En cuanto a su relación con el actor Roberto Romano, todo indica que va viento en popa. Ambos no paran de derramar miel en las redes sociales al publicar fotos y videos juntos y enviarse mensajitos de amor, que comprueban que ambos están en un buen momento de sus carreras y de sus vidas. View this post on Instagram A post shared by RobertoRomanoMX (@robertoromanomx)

