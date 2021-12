Alicia Machado deja ver su tanga de hilo al grabarse en la playa por su cumpleaños

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cuando Alicia Machado prometió que festejaría su cumpleaños número 45 al máximo, no mentía, y para celebrarlo se ha ido a la playa, grabándose mientras luce su escultural figura en un microbikini estampado y con tanga de hilo. Junto al video que publicó en Instagram, la ganadora del reality show “La casa de los famosos” escribió el mensaje: “Mi gente Bella ! Aquí ya recibiendo mi cumpleaños 🎂 Estoy en el momento más hermoso de mi vida gracias a el cariño 🥰 y amor de miles de ustedes ! A mi madre y mi hija mi motor mis amigos mi familia adquirida ! Happy birthday 🎁🎂🎊🎉🎈 To Me !”

El sensual atuendo que Alicia usó en la paya es uno de los tanto regalos que ha recibido, además de joyería y una visita al salón de belleza; ya a principios del día había compartido con sus fans una foto en la que posa muy elegante y sensual con un traje blanco, escribiendo “feliz cumpleaños para mí”.

El que Alicia haya resultado ganadora en ese programa no significa que no cuente con proyectos profesionales en puerta, y en una de sus recientes publicaciones en Instagram informó a su publico lo que tiene preparado para las próximas semanas: “Les prometo que tendremos grandes noticias que compartirles antes de cerrar el año en el ámbito profesional. Ya estamos trabajando en el lanzamiento de mi web oficial con mi perfume, mi paleta de maquillaje y mil cosas más, y en enero el esperado estreno de mi monólogo. LOS AMOOOOO”. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

