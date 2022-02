México envía avión de la Fuerza Aérea a Rumania para repatriar a mexicanos que abandonaron Ucrania

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El gobierno de México envió un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a Rumania para repatriar a connacionales que abandonaron Ucrania tras los intensos bombardeos de Rusia.

Fue la mañana de este domingo 27 de febrero que la Secretaría de Relaciones de México confirmó el despegue de una aeronave Boeing 737, con capacidad de 150 personas, del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rumbo a Rumania.

Despega avión para repatriar a las familias mexicanas evacuadas desde diversos puntos de Ucrania como lo instruyó el Presidente López Obrador. pic.twitter.com/xy9kfhK2kb — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 27, 2022

De acuerdo con el itinerario, el avión realizará una primera escala en Ontario, Canadá, después volará de Canadá a Irlanda y de Irlanda a Bucarest, capital de Rumania. Se espera que este avión esté de regreso a México el próximo miércoles 2 de marzo.

📸 Por instrucciones del presidente López Obrador, en estos momentos un avión 737 de la Fuerza Aérea Mexicana parte rumbo a Rumanía, con escala técnica en Canadá e Irlanda, para traer de vuelta a casa a las familias mexicanas evacuadas de Ucrania que decidan regresar a México🇲🇽. pic.twitter.com/lwuz4n3dGX — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 27, 2022

A través de su cuenta de Twitter, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, reconoció la labor de los elementos de la Secretaría de la Defensas Nacional, SEDENA, por esta acción humanitaria.

“Equipo de apoyo humanitario que participa en la operación. Merece amplio reconocimiento la eficaz organización y respuesta de la SEDENA”, escribió Marcelo Ebrard.

Equipo de apoyo humanitario que participa en la operación. Merece amplio reconocimiento la eficaz organización y respuesta de la SEDENA. pic.twitter.com/qLyQZvPjuc— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 27, 2022

La cancillería mexicana anunció ayer sábado 26 de febrero que espera repatriar entre 30 y 90 mexicanos que fueron evacuados de las inmediaciones de Ucrania.

“Olga García Guillén (embajadora de México en Ucrania) me reporta que sigue trabajando desde la residencia de México. Escuchan detonaciones. Hay toque de queda por lo que no puede mover vehículos. Estamos en comunicación con 90 personas aproximadamente para moverlas a Rumania en cuanto sea posible”, escribió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en su cuenta oficial de Twitter. Olga García Guillén me reporta que sigue trabajando desde la residencia de México. Escuchan detonaciones. Hay toque de queda por lo que no puede mover vehículos. Estamos en comunicación con 90 personas aprox para moverlas a Rumania en cuanto sea posible.— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 26, 2022 Comunicación de la Embajadora Olga García Guillén desde la Residencia de México en Kiev : pic.twitter.com/nFL72m6P0I— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 27, 2022

El canciller también compartió imágenes de las familias mexicanas que ya han sido trasladadas a Rumania con la protección diplomática de México.

“Llegaron a Rumania las primeras familias mexicanas asistidas por el protocolo de protección en marcha. Muy contentos, avión de la Fuerza Aérea los traerá a casa”, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores. Llegaron a Rumania las primeras familias mexicanas asistidas por el protocolo de protección en marcha. Muy contentos, avión de la Fuerza Aérea los traerá a casa. pic.twitter.com/iTA8Qm4D45— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 26, 2022 Familias mexicanas llegando a Rumania con protección de nuestra red diplomática. pic.twitter.com/OuSajieKkx— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 26, 2022

También el sábado, desde Nayarit, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que evacuarían a todos los mexicanos que se encuentran en Ucrania, en medio de la invasión rusa a ese país.

“No se va a quedar ningún mexicano en la zona de conflicto, los vamos a sacar a todos, nos están ayudando gobiernos, nos están ayudando diplomáticos y la Secretaría de Relaciones Exteriores”, dijo en una entrevista a medios el mandatario mexicano.

Te puede interesar:

– Putin ordena poner “en alerta” sus fuerzas nucleares ante severas sanciones financieras contra Rusia por invadir Ucrania

– Ucrania confirma que negociará con Rusia en la frontera ucraniano-bielorrusa

– Rusia invade Ucrania: la ayuda militar sin precedentes que Occidente enviará al gobierno ucraniano y el cambio de postura de Alemania