Reseña: The King of Fighters XV, Assassin’s Creed: The Ezio Collection, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin y Huawei Freebuds Lipstick

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

The King of Fighters XV, Assassin’s Creed: The Ezio Collection, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin y Huawei Freebuds Lipstick son los mejores videojuegos y gadget que podrás disfrutar estos días, así que no importa qué género sea tu favorito, pues hay para todos los gustos y estas reseñas te dirán qué puedes esperar de ellos.

The King of Fighters XV

La saga de lucha de SNK regresa, con estilo de pelea clásico pero con gráficos y sistema así como una experiencia online mejorada renovados que mantendrán a los amantes del género pegados al control.

En el online gracias a la técnica Rollback netcode se reduce el lag en los combates online lo que le da mucho mayor fluidez. Y por si fuera poco, hay varios modos en los que podemos disfrutar de ello.

– Lee también: Reseña: Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Rainbow Six Extraction y Huawei nova 9

En esta ocasión hay 39 personajes, entre los que se incluye algunos que ya conocemos, otros que habían estado ausentes y unos más nuevos.

De nueva cuenta, contamos con el sistema de combate por equipos 3v3, aunque en esta ocasión también hay novedades como la que permite a los jugadores contrarrestar los ataques.

Ahora podemos contar con un Modo Historia, que continúa la trama de la entrega anterior.

KOF XV admite juego cruzado en las plataformas de Sony, por lo que los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 pueden tener peleas entre ellos.

Sin duda una gran opción para quien sea fan de la franquicia y por su puesto para los que gustan de los juegos de pelea, ya sea en línea o las clásicas retas entre amigos.

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Se trata de una recopilación de 3 juegos: Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed: Brotherhood y Assassin’s Creed: Revelations todos protagonizados por Ezio Auditore.

La historia inicia luego de que dicho personaje buscará vengar a la familia que perdió en una conspiración, lo que lo llevará a visitar lugares emblemáticos de Italia a finales del siglo XV.

En Brotherhood deberemos hacer frente a la tiranía de la familia Borgia y completar su venganza. Mientras que en Revelations, un protagonista más maduro viaja hasta Constantinopla donde se enfrentará con el imperio turco.

Sobre el gameplay, se puede decir que se siente algo viejo, con movimientos que si los comparamos con entregas más recientes, deja mucho que desear pero si es la primera vez que juegas la saga, quizá no lo notes.

En el apartado visual cumple muy bien a pesar de las limitaciones técnicas de la consola portátil.

Así que en caso que sea la primera vez que te unes a la saga o si deseas revivirla en cualquier lugar que te encuentras, es una opción que vale mucho la pena.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Es un spin-off de la serie principal, que se centra en sistema de combate por turnos y una mecánica de captura de monstruos en lugar de la acción.

Tomamos el papel de “Rider”, el nieto de Red un héroe cuya misión inicia al investigar una extraña luz roja que hace que los monstruos se vuelvan se salgan de control.

Al avanzar en la aventura podrás ir capturando monstruos y “combinarlos” para crear unos más fuertes, esto mientras recorres que quizá los fans de la saga los sientan pequeño en comparación a lo que están acostumbrados.

Gracias a la enorme posibilidad de combinaciones, podemos pasar muchas horas en donde quiera que vayamos gracias a la consola en el que está disponible.

Si nunca has jugado esta franquicia, sin duda Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin da la oportunidad perfecta para hacerlo.

Huawei Freebuds Lipstick

Son unos audífonos sin cables con un diseño en la caja que seguro llamará principalmente a las mujeres debido a que como su nombre lo dice tienen una forma de lápiz labial.

No solo son compatibles con modelos celulares de la marca, pues con la ayuda de una aplicación se pueden conectar a Android y iOS, por lo que cualquiera puede usarlos y como es costumbre, es fácil de emparejarlo pues basta con abrir la tapa.

En cuanto a la calidad del sonido, se escuchan muy bien, agudos y graves son muy buenos, aunque si estás esperando tener cancelación de ruido, en este modelo no lo encontrarás del todo.

Un detalle es el precio, pues en comparación con otros modelos que sí cuentan con carga inalámbrica, se pasa un poco del rango.

La duración de la batería es muy buena pues dura varias horas, además que se carga lo suficiente en media hora.

Sin duda su fuerte es el diseño que es muy llamativo y bonito y aunque sin tener prejuicios, seguramente ahuyentará al público masculino, pero en el femenino quizá encuentre un gran nicho.

-También te puede interesar:

·Reseña: Call of Duty: Vanguard; Just Dance 2022 y Fatal Frame: Maiden of Black Water

· Reseña: Guardians of the Galaxy, Riders Republic, The Dark Pictures Anthology: House of Ashes y Life is Strange: True Colors

· Reseña: Back 4 Blood, Ni no Kuni II: Revenant Kingdom, Super Monkey Ball: Banana Mania y Hell Let Loose